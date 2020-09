Andrés Lillini destaca la unión de grupo para el éxito de Pumas

El argentino Andrés Lillini ponderó el trabajo en equipo para ser los únicos invictos en el balompié mexicano.

Con el triunfo de los Pumas 3-0 ante los Xolos, los universitarios se pusieron en el segundo puesto de la tabla general con 13 unidades, y para el director técnico Andrés Lillini, el éxito viene de la buena unión del grupo.

A pesar de contar con siete bajas para este encuentro, más las que han sufrido a lo largo del certamen, los auriazules aún no conocen la derrota.

“Las lesiones son parte del futbol, y tenemos que estar preparados para eso, por lo mismo no tenemos problema de poner a jóvenes, quienes son los que completan el plantel de futbolistas; no me puedo detener y preocuparme por eso, además cualquier jugador que entre tiene toda mi confianza”, comentó el técnico.