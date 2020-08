Semarnat “está condenando” produccion de algodón y maíz en México: diputado Eraclio

El secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, “está condenando” la producción de algodón y maíz en México si prohíben las semillas transgénicas y el uso del glifosato, aseguró el presidente de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural de la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez Gómez.

El también líder nacional del movimiento campesino El Barzón, acusó que Toledo Manzur “le está aplicando mucha ideología” a su lucha, pero su “cerrazón” está desprotegiendo a los campesinos.

“Creo que es un exceso del secretario de Semarnat; creo que es falta del sentido común y falta de conocimiento de la realidad en que vivimos”, dijo el legislador del PT a El Heraldo de México.

Cabe señalar que el uso del herbicida glifosato mantiene enfrentados a miembros del gabinete. Por una parte, la Semarnat pide eliminar su uso total en el país, mientras la Secretaría de Agricultura y la Oficina de la Presidencia piden no hacerlo hasta que se determine su seguridad mediante estudios técnicos.

Para el legislador petista, no hay otra opción costeable para reemplazar el herbicida y las semillas transgénicas.

“Traes un margen de utilidad en el algodón como en el maíz muy reducido que tienes que cuidar mucho los costos de producción y bueno, utilizar otro tipo de herbicida de representa un gasto de mil, mil 200 pesos por hectárea, mientras que con el glifosato te representa entre 50 y 100 pesos por hectárea. Si no utilizas el glifosato tienes que utilizar mucho más herbicidas para eliminar malezas; o sea, siguen contaminando el medio ambiente. No digo que el glifosato sea la última maravilla, sí contamina, pero no tenemos otra opción en el mundo”, dijo.

Señaló que si se prohíbe que los agricultores siembren semillas transgénicas de algodón, que tan sólo en Chihuahua significa una producción de 10 mil millones de pesos al año, obligarán a México a importar este producto para abastecer la industria textilera nacional.

“No lo vamos a sembrar aquí, pero lo vamos a traer de Estados Unidos o de otros países y va a ser transgénico. Y la camisita esa que usa el secretario, de algodón, pues es de algodón trasgénico”, señaló.

