COVID-19 eleva los precios

El precio de electrónicos como televisores, computadoras reproductores de video y audio, entre otros, se disparó hasta 41 por ciento a partir de la pandemia por coronavirus.

En enero, antes del confinamiento, Montserrat Díaz cotizó una computadora Laptop Lenovo modelo IdeaPad S145 que estaba en nueve mil 599 pesos, y ahora ese mismo producto cuesta 41 por ciento más y se vende en 13 mil 499 pesos en tiendas como Bodega Aurrerá, de acuerdo con un recorrido realizado por este medio.

Fernando Negrete, experto en telecomunicaciones, dijo que ello se debe a la fluctuación del peso frente al dólar y a que las empresas tuvieron problemas para abastecer los inventarios durante los primeros meses de la pandemia, lo que impactó sus costos. En lo que va del año, el dólar se ha apreciado 16.76 por ciento. Te puede interesar Precio del DÓLAR hoy miércoles 19 de agosto de 2020; tipo de cambio

Otro caso es el de la computadora All in One HP Pavilion 24, cuyo precio en Walmart hace tres meses estaba en 13 mil 599 pesos y ahora cuesta 14 mil 599 pesos, según informó un empleado de la tienda.

“Durante algunas semanas el proveedor nos dejó de abastecer los equipos, porque tuvieron problemas con los envíos por la pandemia; hace como mes y medio se normalizaron las entregas pero algunos ya regresaron más caros”, mencionó.

Por Adrián Arias

lctl

Escucha aquí nuestro podcast sobre coronavirus