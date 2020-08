Pandemia amplía brecha laboral entre mujeres y hombres: CCE

Los efectos de la pandemia han ampliado la brecha laboral que existe en México entre mujeres y hombres, advirtió Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que han firmado compromisos con la ONU para avanzar en la inclusión de las mujeres.

En la firma de compromisos del sector empresarial para adherirse a la campaña “He for She” impulsada por la ONU Mujeres, explicó que los efectos económicos que ha dejado la pandemia se han notado sobretodo en sector terciarios.

Hoy el @cceoficialmx se adhiere a #HeForShe y estos son algunos de sus compromisos: pic.twitter.com/FkRGc6nW8s— ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) August 19, 2020

Estos sector como el turismo tiene mayor participación de las mujeres y son los que más han sido impactados con el desempleo.

Desequilibrio de trabajo doméstico

Belén Sanz, Representante en México de ONU Mujeres, expuso que la pandemia ha afectado el desequilibrio de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, además de que ha exacerbado la violencia a niños y mujeres en “todas las latitudes de nuestro planeta y también en México”. Por eso, explicó que en México se debe invertir en su empoderamiento.

Finalmente, enumeró los compromisos que firmó el sector empresarial mexicano, los cuales son aumentar la participación de mujeres dentro de los organismos empresariales.

Otros son avanzar en la institucionalidad de la igualdad de género; crear conciencia sobre los efectos positivos de la igualdad de género; promover eso de herramientas de autodiagnóstico de inclusión de la mujer en el mundo laboral.

Por Everardo Martínez

