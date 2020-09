IP alerta por freno a inversiones ante amenaza de reforma en energía

La International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que una nueva reforma energética podría ahuyentar las inversiones del país y afectar la confianza de la industria privada, tanto nacional como extranjera para destinar sus capitales en el país.

“Si hay cambios en las reglas del juego no generas certeza, no ayudas a la confianza de los inversionistas. No debe haber cambios en las reglas y si los hubiera que no sean retroactivos porque habría una violación a la Constitución”, afirmó Claus Von Wobeser, presidente del organismo.

Esto lo comenta ante la advertencia del presidente López Obrador quien dijo que en caso de no poder rescatar a Pemex y CFE, va a enviar una iniciativa para revertir la reforma energética. Te puede interesar Acusan que Termoeléctrica de Tula usa combustible contaminante

AMLO tiene responsabilidades internacionales

Comentó que el gobierno tiene derecho a fortalecer a ambas empresas, pero no puede incumplir el marco normativo actual, porque ello causa incertidumbre, desincentiva inversiones y ya frenó 6 mil millones de dólares de proyectos de energías limpias.

“No estamos de acuerdo en que se afecte a inversionistas mexicanos y extranjeros y no se cumpla con el marco legal, si el gobierno quiere fortalecer las empresas del estado es parte de su derecho y tiene esa libertad, lo que no puede hacer es no cumplir el marco normativo vigente”, dijo el directivo.

Eduardo Nuñez, presidente de la Comisión de Energía de ICC México, añadió que la CRE frenó los permisos para nuevas estaciones gasolineras, proyectos de almacenamiento, distribución y transporte de petrolíferos.

Por: Adrián Arias

dhfm