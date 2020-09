¿Cómo ser un buen vendedor? Sigue estos tips si te dedicas a las ventas

En este nuevo capítulo de nuestro podcast de finanzas personales te compartimos tips básicos para ser un buen vendedor, conocer a tus clientes y destacar en el mundo de las ventas.

En los mercados existe un exceso de productos comoditizados que cubren las necesidades de los consumidores, muchas veces sin un sentido real de valor por parte del cliente.

Tips para aumentar las ventas en tu negocio

Por tal motivo, el arte de las ventas se vuelve indispensable puesto que la comunicación correcta, la persuasión y la entonación, así como el lenguaje no verbal, lograrán cautivar a los clientes.

La pasión es el motor de la innovación, ésta nos mejora la vida y ese es nuestro verdadero negocio como vendedores, modificarles la vida a los consumidores.

Nadie olvida el valor que una experiencia genera porque no somos robots, tenemos conciencia, esencia y emociones. La venta no es técnica, el discurso no puede ser monótono, hay que enseñarles la misión de la empresa en términos de orientación al mercado y no al producto o servicio que se oferece.

3 puntos a tomar en cuenta antes de vender algo

1) Cultura: El color rojo no es lo mismo para un japonés, que para un italiano o un mexicano. Debemos tomar en cuenta el contexto cultural de nuestro mercado antes de acercarnos a él.

2) Escuchar y preguntar sobre necesidades y gustos, no sólo de él o ella, sino de todos los involucrados.

3) Se vende al cerebro de la sobrevivencia, por lo tanto, no podemos dar los mismos discursos. La emoción mata a la razón y el instinto a los dos.

¿Cómo cerrar una venta?

Logra la atención con elementos tradicionales, pero habituales. No le preguntes al cliente si entendió, utiliza mejor un “ ¿fui claro? ” .

si entendió, utiliza mejor un ¿fui claro? . Usa expresiones que aseguren que el mensaje llegue adecuadamente y genere expectativa; deja que el cliente haga preguntas y responde sencillamente y con vocabulario amable.

Logra emoción de una experiencia positiva. Muchas veces los productos o servicios son válvulas de escape y más cuando hay miedo.

o servicios son válvulas de escape y más cuando hay miedo. Logra la atención y recordación a través de elementos conocidos para llevar al cliente a tomar una decisión.

Todos los productos deben vender seguridad, confort y placer. Cuando hay más miedo, los individuos se vuelven más consumistas, por lo que cubren inseguridades y vacíos con otras cosas.

Los miedos generan vacíos y carencias en la vida de los individuos y lo que buscamos es proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos. Hay que conocer los miedos futuros para adelantarnos a una solución.

Finalmente, recuerda que la palabra que más empodera es TÚ y usa verbos como: PODER, LOGRAR, PROTEGER, ENTRETENER, DOMINAR, TRANSFORMAR, RECORDAR, CONQUISTAR, DISFRUTAR, CONTROLAR y ALCANZAR.

Por: Karla Rojas y redacción digital El Heraldo de México

