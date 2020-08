CIBanco denuncia intento de ciberataque

CIBanco denunció que sufrió un intento de ciberataque en días pasados, lo que generó intermitencias en su operación.

“En días pasados, CIBanco se vio en la necesidad de suspender, de manera intermitente y escalonada, algunos de sus servicios, derivado de un intento de intrusión en sus sistemas por parte de un grupo de ciberdelincuentes”, señaló en un comunicado.

Te puede interesar IMSS y gobierno de Tabasco inauguran el Módulo Hospitalario Temporal

La institución financiera aseguró que sus sistemas operativos no fueron vulnerados, lo que evitó daños patrimoniales o materiales tanto para los clientes como para la Institución.

La institución financiera informó que el grupo delincuencial pretendió extorsionarla.

“En apego a nuestro código de ética, políticas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se tomó la decisión de no negociar con los delincuentes”.

No obstante, el banco presentó las denuncias conducentes ante las distintas autoridades y jurisdicciones.

“Al no acceder a la extorsión, como es común, dicho grupo ha intentado generar un daño reputacional a CIBanco a través de la amenaza de divulgación y supuesta venta de información no sensible de nuestros clientes”. Te puede interesar ¡Recibe "turbosina"! Aeroméxico obtiene financiamiento por mil mdd

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

dhfm