Baja 31% la venta de autos, revelan cifras del Inegi

La venta de automotores disminuyó 31.3 por ciento en julio de 2020, respecto al mismo mes de un año antes, de acuerdo con cifras del Inegi.

El mes pasado se vendieron 72 mil 897 vehículos, mientras que en julio de 2019 fueron 106 mil 88 unidades.

No obstante, respecto a junio, el mes pasado mostró una mejora de más de 10 mil unidades comercializadas.

La tendencia de ventas indica que el efecto de la pandemia COVID-19 tuvo su mayor afectación en abril y a partir de ese mes viene recuperándose de forma sostenida, señaló Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“El comportamiento favorable de julio en el mercado automotor con respecto a los meses previos se explica por la reapertura de los pisos de venta, a los fuertes incentivos de fabricantes y distribuidores, las tasas de interés y plazos atractivos en las ofertas de financiamiento”, explicó.

Armando Soto, director general de la consultora Kaso y Asociados, señaló que pese a que hay una mejora, se espera que al final del año se vendan cerca de 970 mil unidades, muy por debajo de un millón 317 mil automotores que se comercializaron en 2019.

Crecieron las ventas respecto a junio 16 por ciento, por la preocupación de la gente, ya que con los autos esperan no estar expuestos a los contagios. Por otro lado, no vemos que las condiciones del mercado cambien, pues no hay apoyo por parte del gobierno como en las crisis de 1994, con depreciación acelerada, y en 2009, con programas de chatarrización. Podríamos esperar una recuperación total en cuatro años”, sentenció.