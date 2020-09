De qué “cuera” salen más correas

Soy El Navegante y voy por el río en busca de información. Las elecciones del año próximo serán las más grandes de la historia; en Tamaulipas se disputarán las alcaldías y las diputaciones locales y federales. Espero, con mis publicaciones, aclararle un poco el panorama rumbo a este importante proceso. Conocerá aquí datos duros muy bien acompañados de mí nunca humilde opinión. Son tiempos difíciles; no sé si sea un cambio de época o una época de cambios, pero más vale estar en la jugada y tomar las mejores decisiones. Me encantaría ayudarle, por favor no deje de leerme.

Durante la mañanera del Presidente en Reynosa, pudimos ver que las diferencias entre él y el gobernador siguen latentes, pues hubo, en más de una ocasión, careos durante el fuerte discurso de Cabeza de Vaca.

Un dato interesante fue que la presidenta municipal, Maki Ortiz, recibió una mención especial de mandatario federal, y un saludo de puño, con sonrisa incluida, del secretario Alfonso Durazo.

En Tampico las cosas se ponen interesantes: dicen que Chucho Nader todavía no tiene claro cuál de sus personajes cercanos es el menos peor para acompañarlo en su campaña de reelección en 2021. Está buscando al bueno para la diputación local. Por un lado, tiene a Rene Senties, a quien trajo de acompañante y nada más no generó ningún sentimiento positivo; y por el otro, a Íñigo Fernández, cuyo carácter no le ayuda: dicen que se presume de muy cercano al edil y hasta se subió con él al jeep del presidente municipal, donde se pasearon felices por el puerto.

Lo que menos ayuda a Fernández Bárcena es que tiene mala fama, pues se ha aprovechado de su posición en el gobierno como alcalde suplente, y de su administración como presidente de la asociación de hoteleros del sur de Tamaulipas para una mejor ocupación de su hotel. Falta mucho, a ver qué opina el gran elector del estado. Me cuentan que estos nombres no le son del todo confiables.

Ciudad Madero luce color guinda. La gestión de Adrián Oseguera ha sido bien vista por la cúpula morenista del estado y, al parecer, le van a dar la confianza tres años más, claro, si gana la reelección el año próximo. La batalla interesante será ahora por las diputaciones federales, donde Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la buscará de nuevo. A ver qué gallo le ponen del PAN.

Lo que ya es indefendible es la pésima administración del ayuntamiento de la capital del estado, que encabeza Xico González, que será lo único que encabece, porque es el peor evaluado en la más reciente encuesta de alcaldes de Massive Caller, en la que, por cierto, el primer lugar no alcanza ni siquiera 60 por ciento de aprobación. Hay quienes aseguran que tiene en Ciudad Victoria ya preparado su ticket de salida para 2021.

En Nuevo Laredo, el panista Salvador Rosas parece ser la única oportunidad del partido para ganar el municipio. Se rumora que tiene la bendición del gobernador, y pareciera mero trámite la candidatura del hoy diputado federal, el que, dicho sea de paso, tiene más de 10 inasistencias en las sesiones de la Cámara, aunque sólo tres de ellas son injustificadas.

El que tuvo jalón de orejas fue el morenista alcalde de Matamoros, Mario López “La Borrega”. Porque en su afán de mostrar poder de convocatoria el pasado jueves para el evento del Presidente, y buscar sin mucho éxito abucheos para el gobernador, puso en riesgo la salud de cientos de matamorenses al no respetar la sana distancia. ¡Dios quiera no haya contagiados!

Por: El Navegante

