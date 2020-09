ONG de Jalisco esperan recursos para comprar medicamentos oncológicos

Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Campeones de la vida NR AC (Nariz Roja), adelantó que se espera que esta misma semana o a más tardar la próxima, se den a conocer en Jalisco, las reglas de operación para la entrega de recursos a Organizaciones Civiles para apoyo en compra de medicamentos, esto como parte de los 7.5 millones comprometidos en julio por el Gobierno del Estado para este fin.

“Ahorita ya están por salir las reglas de operación para que las organizaciones civiles que van a participar en la convocatoria por este recurso, ya hagan su trámite, metan su proyecto y se libere el recurso… y puedan ellos tener todo lo que es septiembre, octubre y noviembre para poder terminarse ese recurso en compra de medicamentos y en la entrega de los mismos, pero ahorita estamos todavía esperando que liberen las reglas de operación” Alejandro Barbosa, presidente de Campeones de la vida

En entrevista con Heraldo Radio Jalisco, señaló que el desabasto de medicamentos oncológicos tanto para tratamientos infantiles como para personas adultas sigue en todo México, además que los hospitales se enfrentan a una falta de infraestructura para hacer mezclas y guardar lo que podría funcionar para otros tratamientos.

“Lo que pasa es que desde que entró el Seguro Popular, la otra empresa, hacía este trabajo, entonces desde hace mucho años los hospitales ya no mezclan, ya no tienen campana, no tienen espacio, porque no lo requería, pero ahora con esta nueva dinámica del Gobierno Federal de ‘yo voy a comprar cuando yo quiera y cuando yo pueda y les mandan los medicamentos’ sin tener una empresa que les haga la mezcla, pues ha puesto de cabeza todo el sistema de salud, porque la mayoría por no decir todos estaban en esa situación”.

Detalló que ante este reto, el Hospital de Zoquipan, en Zapopan, alcanzó a principios de año a construir un área especial para estos procesos, como la debería tener cualquier hospital, construida durante este 2020, al raíz de la problemática ante los cambios de estrategia del Gobierno Federal, por el cierre del contrato con la empresa Pisa que también los apoyaba con la mezcla de medicamentos y así se reducían algunos costos.

Desde Nariz Roja, se han realizado diferentes campañas en diferentes Estados de la República que se han visto afectados por esta problemática, y al momento tras 8 meses de búsqueda de recursos se pudieron recabar 5 millones de pesos, los cuales ya fueron destinados para compra y distribución de medicamentos en entidades como Chihuahua, Mérida, Chiapas, Aguascalientes, Ciudad de México y Jalisco.

Por Miriam Guerrero

