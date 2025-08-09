Solo un cerebro con un IQ alto puede encontrar la palabra CHICLE en la imagen

Los acertijos visuales son una de las maneras más populares con las que puedes poner a prueba tu habilidad mental. Estos se basan en colocar diferentes objetos en donde hay un intruso que debes descubrir.

En este caso te vamos a presentar una imagen con la palabra CHILE repetida varias veces pero hay una intrusa que es “CHICLE” y debes encontrarla en poco tiempo.

¿Puedes encontrar la palabra CHICLE?

Para poder realizar este acertijo, solamente tienes 10 segundos. Debes prestar atención a cada detalle por lo que es recomendable que estés en un lugar tranquilo y sin ruidos molestos.

Encuentra la palabra intrusa.

De acuerdo a lo que manifiestan los expertos,acertijo muy pocas personas han logrado resolver este por lo que si lo logras serás un genio de los desafíos.

No dejes pasar ni un detalle.

Resolución del acertijo

En el caso de que hayas logrado encontrar la palabra CHICLE en menos de 10 segundos, pues eres un experto en acertijos visuales. Puedes presumir con tus amigos esta hazaña.

Aquí está la respuesta.

Si no lo lograste pues no te desanimes ya que puedes seguir intentando con más acertijos visuales.

