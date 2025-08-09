Investigador de Harvard revela la relación directa del consumo de papas fritas con la diabetes tipo 2

No hay nada más rico que unas papas fritas con una buena hamburguesa, o con una buena carne, o simplemente solas. Son el acompañante perfecto, pero solamente una vez a la semana ya que existen estudios, que asocian comer tres raciones a la semana contas con un 20% de riesgo, con la diabetes tipo 2. Sin embargo, existen otros factores que te los contamos en la siguiente nota.

Alimento mortal

Un estudio liderado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard ha demostrado que las patatas fritas se asocian significativamente con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (T2D), mientras que otras formas de preparación de las mismas, como al horno, hervidas o en puré, no conlleva ese riesgo. La investigación, fue publicada en la revista médica The BMJ, y se basa en datos de más de 205.000 personas recopilados durante más de tres décadas en los estudios de cohortes Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II y Health Professionals Follow-up Study.

Papas Fritas

En un detallado análisis de los hábitos alimenticios y de diagnósticos médicos de todos los participantes, se reveló que consumir tres o más raciones semanales de papas fritas incrementaba en un 20% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en comparación con quienes apenas las ingerían. Sin embargo, las papas cocidas, asadas o en puré no mostraron una asociación estadísticamente significativa con la enfermedad.

Lo que lleva a los investigadores, con este hallazgo, a resolver una confusión que se había generado entre los científicos y en su propia literatura, porque sólo se habían identificado posibles vínculos entre el consumo de papas fritas y la diabetes tipo 2, pero faltaban detalles sobre la forma de cocción y las posibles sustituciones alimentarias. “El mensaje es simple pero poderoso: pequeños cambios en la dieta diaria pueden tener un impacto importante en la prevención de la diabetes tipo 2”, subrayó el epidemiólogo y coautor del estudio Walter Willett.

Puré

Implicaciones de los hallazgos

Estos hallazgos tienen implicaciones tanto para la población general como para los responsables de diseñar guías alimentarias. “Las políticas públicas deben ir más allá de las categorías alimenticias generales. No todos los carbohidratos —ni siquiera todas las patatas— son iguales, y esa distinción es clave”, concluye Willett.

