Astrología

Estos son los números de la suerte de HOY SÁBADO 9 de agosto de 2025, según la astrología

Cada signo tiene una serie de números que le harán vivir a pleno el sábado.

Estos son los números de la suerte de HOY SÁBADO 9 de agosto de 2025, según la astrología
Estos son los números de la suerte de cada signo para este sábado. Fuente: El Heraldo de México.

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de cada signo para este sábado. Fuente: El Heraldo de México.

Estos son los números de la suerte de este sábado

  • Aries: 3, 15 y 48.
  • Tauro: 11, 18 y 28.
  • Géminis: 7, 10 y 25.
  • Cáncer: 8, 18 y 49.
  • Leo: 2, 25 y 30.
  • Virgo: 4, 25 y 34.
  • Libra: 9, 29 y 44.
  • Escorpio: 5, 9 y 13.
  • Sagitario: 9, 14 y 38.
  • Capricornio: 7, 21 y 36.
  • Acuario: 2, 11 y 50.
  • Piscis: 1, 18 y 37.
    Estos son los números de la suerte de cada signo para este sábado. Fuente: El Heraldo de México.

     

SIGUE LEYENDO:

Descubre las predicciones de tu animal, según el horóscopo chino | 8 de agosto

Luna llena de Acuario; ¿cómo afecta a cada signo este 9 de agosto?

Temas
Más noticias

Gastrolab