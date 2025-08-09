Estos son los números de la suerte de HOY SÁBADO 9 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de cada signo para este sábado. Fuente: El Heraldo de México.

Estos son los números de la suerte de este sábado

Aries : 3, 15 y 48.

: 3, 15 y 48. Tauro : 11, 18 y 28.

: 11, 18 y 28. Géminis : 7, 10 y 25.

: 7, 10 y 25. Cáncer : 8, 18 y 49.

: 8, 18 y 49. Leo : 2, 25 y 30.

: 2, 25 y 30. Virgo : 4, 25 y 34.

: 4, 25 y 34. Libra : 9, 29 y 44.

: 9, 29 y 44. Escorpio : 5, 9 y 13.

: 5, 9 y 13. Sagitario : 9, 14 y 38.

: 9, 14 y 38. Capricornio : 7, 21 y 36.

: 7, 21 y 36. Acuario : 2, 11 y 50.

: 2, 11 y 50. Piscis: 1, 18 y 37. Estos son los números de la suerte de cada signo para este sábado. Fuente: El Heraldo de México.

SIGUE LEYENDO:

Descubre las predicciones de tu animal, según el horóscopo chino | 8 de agosto

Luna llena de Acuario; ¿cómo afecta a cada signo este 9 de agosto?