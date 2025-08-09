Especialista en dermatología española revela los riesgos de todo tipo de relaciones íntimas

La dermatóloga Irene Fuertes invita a reconsiderar lo que entendemos por sexo seguro, advirtiendo que cualquier tipo de relación íntima puede conllevar riesgos. Su mensaje destaca la importancia de medidas preventivas integrales, educación continua en salud sexual y la eliminación de falsos mitos sobre prácticas consideradas "seguros".

Cambiar la perspectiva

Cuando se habla de infecciones de transmisión sexual (ITS), la atención suele ponerse en la penetración vaginal o anal. Sin embargo, reducir la prevención solo a estas prácticas deja fuera contagios que pueden producirse desde los primeros momentos del contacto íntimo. Caricias, sexo oral o incluso el contacto de piel con piel pueden ser suficientes para transmitir algunas ITS.

Caricias y algo más

Esta perspectiva amplía el concepto tradicional de “sexo seguro”, destacando que el riesgo existe desde el primer contacto intimista, y no únicamente durante actos considerados explícitamente sexuales. “Hay que considerar como práctica de riesgo toda la relación sexual, no solo la penetración”, advierte la doctora Irene Fuertes, dermatóloga del Hospital Clínic Barcelona. Y aclara que, cuando menciona penetración, no se refiere solo a la vaginal, sino también a la oral y anal.

La doctora Fuertes subraya que infecciones como el virus del papiloma humano (VPH), el herpes genital y la sífilis pueden transmitirse sin penetración, simplemente mediante contacto directo con áreas afectadas. Además, el sexo oral, frecuentemente subestimado, también conlleva un potencial real de transmisión incluso del VIH, aunque el riesgo disminuye si la persona infectada tiene carga viral indetectable.

Seguridad en las relaciones sexuales

Prevención más allá de lo obvio

La prevención continúa siendo esencial, todos señalan lo mismo:

el uso adecuado y constante de métodos de barrera, como el preservativo masculino

El preservativo femenino, fabricado en poliuretano o nitrilo

utilizar barreras bucales de látex, que contribuyen a disminuir el riesgo de infección, en caso del sexo oral.

limitar el número de parejas sexuales

evitar relaciones con personas desconocidas

evitar compartir juguetes sexuales sin esterilizarlos o cubrirlos con un preservativo nuevo en cada uso.

