Cuesta 534 mil pesos y parece de Formula 1: el patín eléctrico más rápido del mundo que alcanza los 135 km/h

Cuando se trata de llevar la ingeniería al extremo, hay mentes brillantes capaces de lograrlo. Un claro ejemplo es el equipo de antiguos ingenieros de la escudería Williams de Fórmula 1, quienes han desarrollado The Turbo, el scooter eléctrico de producción más rápido del mundo.

Este vehículo cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada rueda, que en conjunto generan 32 caballos de fuerza, todo concentrado en una estructura de menos de un metro cuadrado. Su chasis, fabricado en una sola pieza de aluminio, no es plegable debido a razones de seguridad.

La marca británica Bo es la responsable de este proyecto y busca posicionar The Turbo como el scooter eléctrico más veloz del planeta. Para lograrlo, intentarán romper la marca de los 160 km/h en la icónica prueba de velocidad que se realiza en el lago salado de Bonneville, Utah (EE. UU.), un desafío que tendrán lugar este mes.

Aunque aún no ha alcanzado esa meta, el scooter ya ha llegado a los 135 km/h durante una prueba en el circuito de Goodwood, en Inglaterra. Según sus creadores, su relación peso-potencia supera la de un Bugatti Veyron, y puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos, superando incluso al Tesla Model 3.

Además, Bo The Turbo incorpora una batería que, circulando a una velocidad moderada de 29 km/h, ofrece una autonomía de hasta 240 kilómetros. Viene equipado con frenos de disco de cuatro pistones en ambas ruedas y un sistema electrónico de control de tracción que adapta la entrega de potencia según la adherencia de los neumáticos, optimizando el empuje sin comprometer la estabilidad. Su precio: 26.000 euros, aproximadamente 564.000 pesos.

