¿Chau Dragon Ball Z? Gokú, Vegeta y Cell lucen como personajes de Disney clásico

La inteligencia artificial es desde su creación un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y, en esta oportunidad, generó increíbles y divertidas imágenes de personajes de Dragon Ball como si fuesen personajes de dibujos animados clásicos de Disney, de los 60, 70, 80 y 90.

La cuenta Dragonbolanizados publicó una serie de imágenes de algunos de los personajes más destacados de la serie de manga y animé convertidos en personajes de películas de Disney.

Así se verían Vegueta, Gokú y Cell si fueran personajes de Disney

Así se verían estos personajes de Dragon Ball si fueran personajes de Disney. Fuente: El Heraldo de México.

