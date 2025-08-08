Sólo una mente con un IQ superior puede encontrar la palabra ‘Huevo’ en menos de 5 segundos

La verdad es que nos encantan los retos virales, y los que no son también, pero se pueden convertir en uno, en cualquier momento. Muchas veces, simplemente son las ganas de resolver los acertijos, para saber si somos capaces o no de hacerlo, y el tiempo que nos demore, aún más si nos dicen que podemos ser unos genios al resolverlo.

Sólo el 2% acertó

Encontrar la solución a este acertijo ha sido imposible para casi el 98% de las personas que lo realizaron, ese es el nivel de dificultad que posee. En la imagen a continuación deberás encontrar la palabra “HUEVO”, en un mar de otra palabra, bastante parecida “NUEVO”. ¿Estás listo? Pone en el cronometro en 0 y que comience la diversión.

Imagen del reto Viral

Es habitual que en las redes nos encontremos con diferentes retos virales, que son un desafío para la mente y el ingenio. Lo importante de estos acertijos, es que al realizarlos podemos ejercitar la memoria, la visión, el cerebro, y de vez en cuando, hacerlos, tomarse el tiempo de hacer uno o varias al día, le prestara más agilidad a la mente y no envejecer tan temprano.

SPOILER!! Respuesta

La respuesta esta complicada de encontrar, sólo si has tenido la agudeza visual de encontrarlo y en el tiempo correspondiente, sos un genio, ya que sólo el 2% de las personas que lo hicieron pudieron resolverlo. La palabra “HUEVO” estaba en la derecha, escondida en el rincón. Aquí la foto para que lo vean mejor.

Resolución del Acertijo

Recordemos que los acertijos lógicos son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

