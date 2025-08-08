La Gran Vida del Todo Incluido

Ubicado en una reserva privada al sur de la zona hotelera y a solo minutos del aeropuerto, AVA es un destino para personas que buscan una estancia tan dinámica como ellos.

Aquí, el mundo es tuyo. Con su gran variedad de habitaciones, incluyendo espectaculares penthouses y suites todas con impresionantes vistas al mar, AVA es el lugar perfecto para relajarte y divertirte. Cada alojamiento está diseñado para brindarte el máximo confort y privacidad, garantizando que tu estancia sea inolvidable.

Todo aquí. Arena, sol y compras

Un mundo de opciones para los amantes del agua de todas las edades, que incluyen: 6 resplandecientes piscinas, un tramo de costa bañado por el sol, nuestra AVA Bay con tecnología Crystal Lagoon®, camastros y servicio completo y todos los deportes acuáticos no motorizados bajo el sol. Pasea en nuestro pasillo comercial El Boulevard con todo lo que puedas necesitar, desde boutiques de lujo hasta tiendas de conveniencia y recuerdos locales.

Todo delicioso

AVA ofrece una gastronomía elevada a un nuevo nivel de status, una colección de restaurantes casuales y elegantes, diseñados exclusivamente para el Resort. Entre las opciones gastronómicas que forman parte del Todo Incluido podrás encontrar restaurantes de Alta Cocina como Bao - Cocina Asiática (solo adultos), Black Iron - Parrilla de Leña, Chez Moi - Restaurante Francés. (solo adultos), Livo - Cocina Mediterránea, Veranda - Cocina Italiana, Copal - Restaurante Mexicano con Taquería y dos restaurantes de Teppanyaki: Kita y Minami.

Además de opciones de restaurantes más casuales como Food District - Mercado Gastronómico Internacional, Plaza MX - Mercado Gastronómico Mexicano, Copal - Taquería (con una selección de tacos), Aroma - Cafe and Bakery (con dos locaciones), The Pods - Food Collective (ubicados por todo AVA), Konos - Ice Creams y Frozen Yogurt (con dos locaciones), Bayside Cafe - junto a AVA Bay y Dez Day Club – Comida y cócteles artesanales (exclusivamente para adultos)

Toda la diversión, para todos

Espacios estimulantes y experiencias para que los niños sean niños, los adolescentes sean ellos mismos y las familias puedan pasar tiempo juntas. Nuestro club AVA KIDS ofrece infinitas aventuras para tus pequeños, desde exploración de la naturaleza hasta artes y manualidades. Mientras tanto, los adolescentes pueden escapar a The Lounge, donde encontrarán baloncesto, ping pong, videojuegos y más. Para una competencia amistosa, visita nuestra sala de juegos y nuestra pista de bolos: Game Hub Arcade y The Alley Bowling.

Desde The Cocktail Bar hasta Dez Nightclub, AVA ofrece una vida nocturna vibrante. Con espectáculos exclusivos y una variedad de actividades para todas las edades, la diversión nunca termina en AVA. Nuestra amplia gama de restaurantes, diseñados exclusivamente para AVA, te invita a disfrutar de una experiencia culinaria incomparable, con opciones que van desde auténtica comida mexicana hasta exquisita cocina internacional.

Todo el Bienestar

The Spa en AVA cuenta con 6,188.70 metros cuadrados de spa, con un completo circuito de hidroterapia, amplio menú de tratamientos faciales y corporales centrados en el cuidado holístico del cuerpo y la mente, y una espaciosa sala de restauración con vistas a la piscina. En FIIT - Fitness Center, experimenta instalaciones de fitness de última generación que abarcan dos pisos y ofrecen clases individuales y grupales, revitalizantes sesiones de yoga y pilates, emocionantes clases de spinning, además de canchas de pickleball para los entusiastas de los deportes de raqueta.

Experimenta unas vacaciones inigualables en AVA, donde vamos más allá para brindarte alojamiento de primer nivel y opciones gastronómicas excepcionales. Pero eso no es todo: ofrecemos una amplia gama de emocionantes actividades para garantizar que cada visita con nosotros sea una experiencia única e inolvidable.

En AVA, el mundo es tuyo para explorar y disfrutar. Así que únete a nosotros y descubre el paraíso en la tierra en AVA, donde cada momento es una celebración.

