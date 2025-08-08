Horóscopo chino del fin de semana: estos son los animales beneficiados con abundancia y suerte este 9 y 10 de agosto

Llegó el fin de semana, lo más esperado de la semana, sea para descansar o para vivirlo más intenso. Por eso, nos gusta revisar un poco que tienen los astros para advertirnos o manifestarnos, en cuanto a que nos podría llegar a pasar o que hay de nuevo, si nos conviene quedarnos en casa o no. Esto es lo que el horóscopo chino nos dice.

Horóscopo de fin de semana

La astrología oriental ya está lista para darnos un hermoso pantallazo sobre lo que nos espera este fin de semana, ¿listos?

El Gallo, uno de los signos del zodiaco

RATA: Días para brillar con ideas creativas y aprovechar la claridad mental para proyectar la semana.

Días para brillar con ideas creativas y aprovechar la claridad mental para proyectar la semana. BÚFALO : Avances lentos pero seguros. Sólo mantené la calma y seguí tu ritmo.

: Avances lentos pero seguros. Sólo mantené la calma y seguí tu ritmo. TIGRE: Buen empuje, pero no te precipites. Bajá un cambio y evitá confrontaciones.

Buen empuje, pero no te precipites. Bajá un cambio y evitá confrontaciones. CONEJO: Momento ideal para acuerdos y diálogos. Conservá la paz y evitá discusiones.

Momento ideal para acuerdos y diálogos. Conservá la paz y evitá discusiones. DRAGÓN: Podés motivar a otros y guiar proyectos. Además, usá tu carisma para resolver pendientes.

Podés motivar a otros y guiar proyectos. Además, usá tu carisma para resolver pendientes. SERPIENTE: Tu instinto te guía hacia el éxito, así que son momentos excelentes para tomar decisiones y cerrar tratos.

Tu instinto te guía hacia el éxito, así que son momentos excelentes para tomar decisiones y cerrar tratos. CABALLO: Probá cosas nuevas. Las actividades sociales y el movimiento te favorecen, aprovechá.

Probá cosas nuevas. Las actividades sociales y el movimiento te favorecen, aprovechá. CABRA: Días armónicos y llenos de gratitud Recibís buenas noticias o gestos positivos.

Días armónicos y llenos de gratitud Recibís buenas noticias o gestos positivos. MONO: Tu creatividad te salva de cualquier lío, lo que te va a llevar a resolver problemas con originalidad.

Tu creatividad te salva de cualquier lío, lo que te va a llevar a resolver problemas con originalidad. GALLO: Mantente meticuloso, y por sobre todo evitá discusiones y no asumas más de lo que podés.

Mantente meticuloso, y por sobre todo evitá discusiones y no asumas más de lo que podés. PERRO: Tu apoyo es valioso. Sin embargo, escuchá antes de actuar y evitá juicios apresurados.

Tu apoyo es valioso. Sin embargo, escuchá antes de actuar y evitá juicios apresurados. CERDO: Compartí momentos con seres queridos. Disfrutá, pero cuidá tu energía

Horosocopo Chino y sus animales

Horóscopo Chino

El horóscopo chino es un ciclo repetitivo de 12 años de signos asociados con animales. Existen pocas certezas sobre el origen y mencionan una antigua leyenda donde se dice que Buda convocó a todos los animales para que se reunieran con él antes de partir hacia el cielo. Sin embargo, fueron sólo 12 los que llegaron al encuentro, por lo que el Buda les otorgó un año en su honor y los colocó en un ciclo zodiacal de 12 años, cada uno representado por un animal diferente y definido por sus características propias.

