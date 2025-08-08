Giro de 180 grados para estos 5 signos en el futuro, gracias al Portal del 8/8 en Leo

Hoy es un día muy importante en el mundo holístico debido a que es el Portal 8/8 que también es conocido como Portal de León. Este evento trae la combinación del paso del Sol por Leo con la alineación con la estrella Sirio.

Esta es una poderosa oportunidad para reconectar con la esencia, manifestar deseos como así también elevar la vibración personal y colectiva. Así es que te vamos a contar cómo afecta a 5 signos del zodiaco y cómo aprovechar la energía.

¿Qué es el Portal del León?

El Portal 8/8 ocurre todos los 8 de agosto cuando el Sol transita por el signo de Leo y se alinea con la estrella Sirio, uno de los cuerpos celestes más brillantes del cielo nocturno. Así es que se abre una puerta hacia los planos más elevados de conciencia.

El Portal es muy poderoso.

Durante este portal, se potencia la conexión con:

La manifestación de deseos

La intuición y el despertar espiritual

La confianza, el coraje y la autoafirmación

El propósito del alma y la alineación del corazón con la mente

¿Cómo afecta el Portal 8/8 a los signos?

Aries

El Portal para este signo, activa la creatividad, pasión y las ganas de brillar. Es un buen momento para asumir protagonismo y liderar nuevos proyectos personales o creativos. Debes conectar con tu niño interior.

Conecta con tu niño interior.

Tauro

Para este signo se abren procesos profundos que se relacionan con el hogar, la familia y las raíces. Sentirán el deseo de sanar vínculos o reconectar con tu espacio emocional. Momento ideal para limpiar energías en casa.

Géminis

En cuanto a Géminis, la energía impactará en la comunicación. Es un buen momento para trabajar afirmaciones positivas, escribir intenciones o lanzar proyectos que incluyan tu voz, tu imagen o tu mensaje.

Cáncer

Los de Cáncer se centrarán en su seguridad personal y autoestima. Es momento de revisar tu relación con el dinero y el merecimiento. Ritual de abundancia recomendado.

Céntrate en tu autoestima.

Leo

Por último tenemos al signo protagonista que renovará la identidad, la energía vital y el propósito. Excelente momento para hacer un reset emocional y escribir tus intenciones más profundas. Aprovecha para conectar con lo que realmente quieres.

