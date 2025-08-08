Estos son los números de la suerte de HOY viernes 8 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.
Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.
Estos son los números de la suerte de este viernes
- Aries: 8, 17 y 36.
- Tauro: 10, 12 y 17.
- Géminis: 8, 19 y 30.
- Cáncer: 25, 38 y 48.
- Leo: 1, 3 y 6.
- Virgo: 2, 32 y 40.
- Libra: 7, 10 y 25.
- Escorpio: 19, 20 y 35.
- Sagitario: 13, 22 y 50.
- Capricornio: 2, 14 y 26.
- Acuario: 8, 15 y 19.
- Piscis: 5, 11 y 27.
