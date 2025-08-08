Estos son los números de la suerte de HOY viernes 8 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Esta serie de números es la que acompañará a cada signo este viernes. Fuente: El Heraldo de México.

Estos son los números de la suerte de este viernes

Aries : 8, 17 y 36.

: 8, 17 y 36. Tauro : 10, 12 y 17.

: 10, 12 y 17. Géminis : 8, 19 y 30.

: 8, 19 y 30. Cáncer : 25, 38 y 48.

: 25, 38 y 48. Leo : 1, 3 y 6.

: 1, 3 y 6. Virgo : 2, 32 y 40.

: 2, 32 y 40. Libra : 7, 10 y 25.

: 7, 10 y 25. Escorpio : 19, 20 y 35.

: 19, 20 y 35. Sagitario : 13, 22 y 50.

: 13, 22 y 50. Capricornio : 2, 14 y 26.

: 2, 14 y 26. Acuario : 8, 15 y 19.

: 8, 15 y 19. Piscis: 5, 11 y 27.

