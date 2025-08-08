Ángel de la guarda: cómo saber quién es tu protector en la vida y cómo invocarlo

Hace siglos que se cree que cada persona cuenta con un ángel de la guarda. Estas figuras espirituales son compañía en todo momento pero sobre todo en momentos difíciles.

La asignación de estos ángeles de la guarda está relacionados con la fecha de nacimiento. De acuerdo a la tradición existen 72 ángeles guardianes distribuidos a lo largo del año, y cada uno tiene asignadas fechas específicas.

Existen 72 ángeles guardianes.

¿Cómo descubrir a tu ángel de la guarda?

Para que puedas identificar a tu ángel, ten en cuenta lo siguiente:

Busca tu fecha de nacimiento

Consulta una tabla de ángeles según el calendario hebreo

Anota el nombre de tu ángel protector

Lee sus cualidades: paciencia, fuerza, sabiduría, etc.

Cuando ya tengas claro quién es tu ángel de la guarda, podrás invocarlo mediante oraciones, meditación o simplemente hablándole con el corazón. Hay muchas personas que aseguran sentir su presencia a diario. La conexión espiritual es una herramienta para encontrar calma.

