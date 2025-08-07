¿Vas a la Feria Internacional de la Torta en Venustiano Carranza?, te decimos las opciones más saludables y deliciosas

Del 13 al 17 de agosto de 2025, la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza se convierte en la sede de la tan esperada Feria Internacional de la Torta, que celebra su edición número 20 con grandes grupo musicales y un ambiente festivo que atraerá a más de 550 mil asistentes a esta demarcación ubicada en la Ciudad de México.

Pero seamos honestos: asistir y no probar una torta por estar a dieta es como visitar París y no ver la Torre Eiffel. Por eso, aquí te decimos cuáles son las opciones más saludables y deliciosas que puedes disfrutar, sin sacrificar el sabor ni la figura.

Al llegar a Feria Internacional de la Torta observarás que la variedad gastronómica es abrumadora: desde tortas de pastor negro, tuétano, alambre de mariscos y jabalí, hasta versiones gourmet, vegetarianas e incluso exóticas. Con tanta diversidad, elegir la opción más saludable requiere prestar atención a los ingredientes y estilo de preparación.

¿Cuál es la torta más saludable que podrías disfrutar?

Aunque no lo creas en la Feria Internacional de la Torta encontrarás muchas opciones para elegir la más saludable y la más deliciosa, de acuerdo a los ingredientes que tu prefieras. Estas son algunas recomendaciones que te damos, de acuerdo a su valor nutricional:

1. Tortas vegetarianas o veganas: Estas versiones evitan carnes procesadas o muy grasosas y tienden a hacer uso de ingredientes frescos como verduras, hongos (por ejemplo, tortas con huitlacoche) o proteínas vegetales. Además, aportan fibra, vitaminas y minerales sin añadir calorías vacías.

2. Tortas con mariscos: Preparaciones como alambre de mariscos pueden ofrecer un perfil nutricional más favorable, al combinar proteínas más magras con sabores tradicionales e interesantes

3. Elegir pan integral o enriquecido y acómpañala con vegetales frescos: Optar por tortas que incluyan pan integral y aderezos como aguacate, tomate o verduras crudas hace una gran diferencia en nutrientes beneficiosos y mayor saciedad.

4. Evita las salsas pesadas, quesos altamente calóricos y grasas excesivas, pregunta al expositor por los ingredientes y su preparación. Pregúntale al expositor por sus ingredientes y su modo preparación para obtener una torta saludable. Créditos: Cuartoscuro

Valor nutritivo y sabor pueden ir de la mano

Recuerda la torta más saludable será aquella que combine creatividad, ingredientes frescos y preparaciones más ligeras. Pero si los aromas irresistibles que salen de cada puesto te conquistan y terminas eligiendo una opción con más calorías, no te sientas culpable. Lo importante es disfrutar con moderación y no caer en los excesos.