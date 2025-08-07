Ni Xochitepec ni Aculco, 3 pueblos mágicos cerca de la CDMX que tienen balnearios con entradas por menos de 200 pesos

Las vacaciones de verano aún no terminan y algunas personas siguen buscando alternativas para refrescarse ante el incremento de la temperatura. Los balnearios cerca de la Ciudad de México son los más buscados debido no sólo a su ubicación, sino al bajo costo de las entradas con las que ofrecen todo tipo de actividades para toda la familia brindando, además, la posibilidad de visitar alguno de los pueblos mágicos del país.

Los pueblos mágicos se han convertido en la mejor opción cuando se trata de viajar, relajarse y conocer más de México a través de la cultura, historia y tradiciones de estos lugares. Aunque hay otras actividades que atraen a decenas de turistas durante el verano, se trata de los balnearios en donde la posibilidad de refrescarse mientras se divierten atraen a los más pequeños, pero los beneficios de sus aguas terminales y spas a los más grandes.

Balnearios a bajo costo cerca de la CDMX

Tonatico es uno de los pueblos mágicos del Estado de México cuya arquitectura revela aspectos de su historia, misma que también se ve reflejada en sus tradiciones y gastronomía. Este sitio invita a largas caminatas a través del Santuario de nuestra señora de Tonatico y escenarios naturales como las grutas de la Estrella.

Aunque es el balneario municipal es uno de los grandes atractivos en la temporada, el costo de la entrada es de 120 pesos por adultos, $80 para los niños y las personas con credencial INAPAM tienen un 50% de descuento; además, los locales que presenten su credencial podrán tener acceso gratuito.

Balneario municipal de Tonatico, una alternativa a bajo costo para el verano. Foto: FB @EdomexTurismo

“El Geiser” es un balneario que se encuentra en el pueblo mágico de Tecozautla en Hidalgo. Este lugar ha ganado popularidad gracias a sus aguas terminales, pues se ha señalado que tienen beneficios para la salud al brindar relajación muscular, alivio al dolor, mejorar la circulación sanguínea, desintoxicación de la piel, alivio del estrés y estimulación del sistema inmunológico.

La entrada general para este balneario tiene un costo de $220 pesos y las personas con credencial de INAPAM pagan 110 pesos. Aunque también se ofrecen actividades adicionales como hotel, cabañas y área para acampar, así como tirolesa. Es importante tomar en cuenta las restricciones de cada sitio, ya que en algunos está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o mascotas.

“El Geiser” es un balneario que se encuentra en el pueblo mágico de Tecozautla en Hidalgo. Foto: IG @elgeiserbalneario

A poco menos de tres horas de la Ciudad de México está en pueblo mágico de Tequisquiapan, su clima hace de este lugar perfecto para disfrutar de los balnearios. Sobre todo en verano cuando también llegan decenas de turistas para disfrutar de los quesos y el vino que ofrece la región, además de los rincones llenos de color e historia.