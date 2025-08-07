Expo Pan Artesanal en Cuernavaca: fecha y detalles para ir por tu pieza gratis

La edición 17 de la Expo Pan Artesanal se realizará del 9 al 17 de agosto en Cuernavaca, Morelos y es uno de los eventos más esperados de la ciudad y de los habitantes de lugares aledaños, ya que además se tiene previsto que se compartan de manera gratuita 3 mil piezas de este manjar.
El evento es organizado por la Asociación de Productores de Pan Artesanal del Estado de Morelos y por el Ayuntamiento de Cuernavaca con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEyT), para esta edición se esperan alrededor de 10 mil personas a lo largo de los días que estarán disponible las muestras de más de 30 expositores.
Será como parte de la inauguración de la Expo Pan Artesanal el sábado 9 de agosto, cuando se realizará la primera Caravana del Pan Artesanal, en la que se repartirán más de 3 mil piezas de pan por las principales calles del Centro, por lo que se invita a la comunidad a estar al pendiente de la ruta que inicia en Prolongación Hidalgo, después por Gutenberg, Guerrero y Galeana.
¿Qué actividades habrá en la Expo Pan Artesanal en Cuernavaca?
Por los nueve días en los que se lleva a cabo en Cuernavaca la Expo Pan Artesanal, se ofrecerán talleres gratuitos impartidos por panaderos expertos en el tema y se mostrarán diversas técnicas tradicionales para hornear su propio pan artesanal de una forma correcta y deliciosa.
En lo que respecta a los precios de los productos que estarán a la venta por parte de los diferentes expositores que participan en la Expo Pan Artesanal en Cuernavaca, los organizadores han dado a conocer que tal y como en otras ocasiones, las piezas rondarán entre los 15 a 20 pesos, pero también habrá productos que subirán hasta los 200 pesos ya que serán especialidades
En la Expo Pan Artesanal los asistentes encontrarán desde el tradicional pan dulce, el pan de pulque, así como las preparaciones con estevia para personas con diabetes e integral, por lo que será un desplegado de opciones para encontrar la que mejor les convenga a cada asistente.
¿Dónde se realizará la Expo Pan Artesanal?
La Expo Pan Artesanal se llevará a cabo en la calle Jardín Juárez, entre Vicente Guerrero y No Reelección, en el Centro de Cuernavaca, el horario que tiene asignado es de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Es importante destacar que la entrada será gratuita y el evento se desarrollará en un ambiente familiar.