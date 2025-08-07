Expo Pan Artesanal en Cuernavaca: fecha y detalles para ir por tu pieza gratis

La edición 17 de la Expo Pan Artesanal se realizará del 9 al 17 de agosto en Cuernavaca, Morelos y es uno de los eventos más esperados de la ciudad y de los habitantes de lugares aledaños, ya que además se tiene previsto que se compartan de manera gratuita 3 mil piezas de este manjar.

El evento es organizado por la Asociación de Productores de Pan Artesanal del Estado de Morelos y por el Ayuntamiento de Cuernavaca con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEyT), para esta edición se esperan alrededor de 10 mil personas a lo largo de los días que estarán disponible las muestras de más de 30 expositores.

Será como parte de la inauguración de la Expo Pan Artesanal el sábado 9 de agosto, cuando se realizará la primera Caravana del Pan Artesanal, en la que se repartirán más de 3 mil piezas de pan por las principales calles del Centro, por lo que se invita a la comunidad a estar al pendiente de la ruta que inicia en Prolongación Hidalgo, después por Gutenberg, Guerrero y Galeana.

La invitación para la Expo de Pan Artesanal 2025. Foto FB/cualeselplanmorelos

¿Qué actividades habrá en la Expo Pan Artesanal en Cuernavaca?

Por los nueve días en los que se lleva a cabo en Cuernavaca la Expo Pan Artesanal, se ofrecerán talleres gratuitos impartidos por panaderos expertos en el tema y se mostrarán diversas técnicas tradicionales para hornear su propio pan artesanal de una forma correcta y deliciosa.

En lo que respecta a los precios de los productos que estarán a la venta por parte de los diferentes expositores que participan en la Expo Pan Artesanal en Cuernavaca, los organizadores han dado a conocer que tal y como en otras ocasiones, las piezas rondarán entre los 15 a 20 pesos, pero también habrá productos que subirán hasta los 200 pesos ya que serán especialidades

Qué hacer en la Expo Feria. Foto/Freepick

En la Expo Pan Artesanal los asistentes encontrarán desde el tradicional pan dulce, el pan de pulque, así como las preparaciones con estevia para personas con diabetes e integral, por lo que será un desplegado de opciones para encontrar la que mejor les convenga a cada asistente.

¿Dónde se realizará la Expo Pan Artesanal?

La Expo Pan Artesanal se llevará a cabo en la calle Jardín Juárez, entre Vicente Guerrero y No Reelección, en el Centro de Cuernavaca, el horario que tiene asignado es de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Es importante destacar que la entrada será gratuita y el evento se desarrollará en un ambiente familiar.