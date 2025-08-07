Estos son los números de la suerte de HOY jueves 7 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.
Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.
Estos son los números de la suerte de este jueves
- Aries: 9, 14 y 36.
- Tauro: 3. 20 y 41
- Géminis: 2 17 y 37
- Cáncer: 13, 25 y 31.
- Leo: 4, 11 y 28.
- Virgo: 19, 24 y 33.
- Libra: 10, 12 y 20.
- Escorpio: 8, 15 y 49.
- Sagitario: 7, 18 y 30.
- Capricornio: 4, 21 y 47.
- Acuario: 8, 13 y 29.
- Piscis: 5, 12 y 46.
SIGUE LEYENDO:
Horóscopo chino: estos son los animales que gozan de fortuna y suerte del 5 al 9 de agosto
Estos son los números de la suerte de HOY miércoles 6 de agosto de 2025, según la astrología