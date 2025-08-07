Astrología

Estos son los números de la suerte de HOY jueves 7 de agosto de 2025, según la astrología

Estos son los números que harán de este jueves un mejor día para cada signo.

Estos números acompañarán a cada signo durante este día. Fuente: El Heraldo de México.

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de este jueves

  • Aries: 9, 14 y 36.
  • Tauro: 3. 20 y 41
  • Géminis: 2 17 y 37
  • Cáncer: 13, 25 y 31.
  • Leo: 4, 11 y 28.
  • Virgo: 19, 24 y 33.
  • Libra: 10, 12 y 20.
  • Escorpio: 8, 15 y 49.
  • Sagitario: 7, 18 y 30.
  • Capricornio: 4, 21 y 47.
  • Acuario: 8, 13 y 29. 
  • Piscis: 5, 12 y 46.

