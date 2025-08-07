Estos son los números de la suerte de HOY jueves 7 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos números acompañarán a cada signo durante este día. Fuente: El Heraldo de México.

Estos son los números de la suerte de este jueves

Aries : 9, 14 y 36.

: 9, 14 y 36. Tauro : 3. 20 y 41

: 3. 20 y 41 Géminis : 2 17 y 37

: 2 17 y 37 Cáncer : 13, 25 y 31.

: 13, 25 y 31. Leo : 4, 11 y 28.

: 4, 11 y 28. Virgo : 19, 24 y 33.

: 19, 24 y 33. Libra : 10, 12 y 20.

: 10, 12 y 20. Escorpio : 8, 15 y 49.

: 8, 15 y 49. Sagitario : 7, 18 y 30.

: 7, 18 y 30. Capricornio : 4, 21 y 47.

: 4, 21 y 47. Acuario : 8, 13 y 29.

: 8, 13 y 29. Piscis: 5, 12 y 46.

