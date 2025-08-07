El ritual infalible para ganar DINERO en el Portal del León, sólo necesitas canela y un billete

El Portal del León es una de las fechas más poderosas que se aproximan y si quieres que el dinero se multiplique en tu casa, haz este poderoso ritual y los resultados te sorprenderán, pues la abundancia llegará a ti en sólo 7 días. Recuerda que lo más importante es intencionar lo que deseas. Para hacer este ritual sólo necesitas dos ingredientes que son:

1 billete de cualquier denominación 1 cucharada de canela en polvo

El Portal del León, también conocido como el Portal 8/8, es considerado uno de los momentos energéticos más poderosos del año en astrología y espiritualidad. Se celebra cada 8 de agosto, cuando se produce una alineación cósmica entre:

El Sol en Leo (signo de fuego, asociado al corazón, la voluntad y el liderazgo)

La estrella Sirio (la más brillante del cielo nocturno, símbolo de sabiduría y poder espiritual)

La Tierra

La vibración numerológica del número 8, símbolo de abundancia, éxito y equilibrio

Agosto es un mes mágico para algunos signos del zodiaco. Foto: Copilot

¿Por qué es mágico el Portal del León?

El portal se considera una puerta energética que se abre entre el mundo físico y el espiritual. Durante esta alineación:

Se intensifican las energías de manifestación, transformación y despertar interior

El número 8 representa el infinito, la unión entre lo material y lo espiritual, y la ley del karma (lo que das, recibes)

Es un momento ideal para liberar bloqueos, establecer intenciones claras y activar el poder personal

Según la tradición esotérica, este portal permite que la energía de alta frecuencia fluya hacia la Tierra, ayudándonos a conectar con nuestro propósito, elevar nuestra conciencia y atraer prosperidad

El ritual mágico que atraerá dinero a tu vida en el Portal del León

En un billete de cualquier denominación agrega una cucharada de canela en polvo y dibuja con ella un símbolo del infinitivo. Mientras formas la figura repite.

Hoy activo y multiplico mi dinero, mi riqueza y mi abundancia este símbolo poderoso abre mis caminos del éxito y fortuna, lo creo, lo tengo y lo recibo porque hecho está.