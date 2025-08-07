El perfume de mujer para el verano que no huele dulce y es perfecto para quienes prefieren los olores frescos

El perfume que todas las mujeres necesitan para el verano es Mad World de Carolina Herrera, que es una fragancia de la familia olfativa cítrica y fue lanzada en 2002 con el diseño de Sonia Constant, uno de los productos exclusivos de la marca de la diseñadora venezolana.

En verano y primavera es muy usual que las personas busquen perfumes más frescos y no tan dulces, por lo que la firma de Carolina Herrera tiene uno que es esencial para quienes tienen estas preferencias, ya que existe entre todo su catálogo el predilecto para conquistar con sus notas y mezclas olfativas.

Este perfume permite a quien lo utiliza una escapada del estrés y de las tensiones de la vida moderna, según indican desde la marca, Mad World Eau de Parfum de Carolina Herrera, además está con un charm de piña, que hace aún mas bella la experiencia de este producto especial.

El costo del perfume Mad Wolrd de Carolina Herrera. Foto/capturadepanatallapalacio??

¿A que huele el perfume Mad World de Carolina Herrera?

Es una de las opciones que se recomiendan para todas las personas que buscan una fragancia fresca que puedan utilizar en las próximas vacaciones de verano, ya que sus notas de salida son cítricos que son ideales para la temporada de calor ya que no hostigan al olfato.

Según la descripción del perfume Mad World de Carolina Herrera las Notas de Salida son bergamota y limón (lima ácida); las Notas de Corazón son Té Lapsang Souchong y osmanto (olivo oloroso); las Notas de Fondo son Akigalawood y almizcle ambreta que todo en conjunto hacen uno de los productos espectaculares para la temporada de verano.

Cítrico

Fresco Especiado

Florales

Aromático

Amaderado

Oud

Mad Wolrd de Carolina Herrera es el perfume ideal para el verano. Foto/Carolinaherrera

¿Cuánto cuesta el perfume Mad World de Carolina Herrera?

No es de los perfumes más económicos de la marca Carolina Herrera, ya que en su colección se pueden encontrar otros con precios más bajos, este tiene un costo que puede ir desde los 4,200 pesos en su versión de 100 mililitros, hasta un poco más dependiendo del sitio en el que se adquiera el producto.

Se recomienda comprar perfumes en sitios confiables o directamente con la marca, esto para constatar que se trate de una versión original. Ya que en muchas ocasiones se puede hacer uso de piratería, en caso de que se trate de alguna firma de exclusiva de diseñador. Mientras que quien busca una alternativa más económica también la puede encontrar en alguna fragancia inspirada.