¿Cuánto cuesta visitar las pirámides de Egipto en Agosto de 2025?

Conocer una de las 7 Maravilllas el Mundo es un gran plan, sea cuál sean, sin embargo, a todos nos encantaría visitar las Pirámides de Giza, en Egipto. Esta visita, representa una experiencia única, aunque con costos variables según el tipo de visita que planees. Por eso, te presentamos cuánto sale ir a Egipto en Agosto, y poder concretar tu sueño.

Costos del Viaje

Visitar las legendarias Pirámides de Giza en agosto puede rondar los 540 EGP (libras egipcias) solo por ingresar al recinto, con costos adicionales claros y concretos. Si bien, la suma puede parecer significativa, pero está dentro de lo esperado para un sitio histórico de la magnitud que es. Lo importante es que gracias a plataformas como TikTok y blogeros de viajes, demuestran que, con perspectiva y planificación, estas visitas pueden resultar accesibles.

Visitar las Pirámides

En dólares estadounidenses, esto equivale aproximadamente entre 10 y 27 USD. No obstante, estas cifras pueden variar: una fuente más reciente indica que el acceso general podría costar solamente 240 EGP (alrededor de 7,75 USD). Más específico:

Entrada general al complejo: entre 200 y 540 EGP (˜10–27 USD), aunque algunos sitios ofrecen tarifas más económicas como 240 EGP (˜7,75 USD).

entre 200 y 540 EGP (˜10–27 USD), aunque algunos sitios ofrecen tarifas más económicas como 240 EGP (˜7,75 USD). Acceso al interior de pirámides: desde 100 EGP hasta 900 EGP (~5–47 USD), según la pirámide y la fuente.

desde 100 EGP hasta 900 EGP (~5–47 USD), según la pirámide y la fuente. Tours guiados: desde 1 200 hasta 3 000 EGP para experiencias de medio día o día completo (˜39–97 USD).

desde 1 200 hasta 3 000 EGP para experiencias de medio día o día completo (˜39–97 USD). Pases combinados turísticos (Cairo Pass): unos 100 USD por varios días e inclusión de múltiples sitios históricos.

@jaydeviaje ME CUESTA CREERLO!???? Pero así fue! Viajé a Egipto y no podía creer lo barato que estaban las entradas a los templos más impresionantes! Vale totalmente la pena visitar cada uno de los que te menciono!?? . Algunos cuestan los mismo o menos de lo que gastarías en una cena!?? Y es IMPORTANTE que tengas en cuenta que a muchos de ellos solo podés acceder abonando el ingreso con tarjeta de débito/crédito ya que no aceptan efectivo!?? . Y vos cuales visitarías? Te parecen buenos precios???? Te leo en los comentarios! . #egipto #turismo #viajar #viajeros #vacaciones ? sonido original - jaydeviaje

Consejos prácticos para una visita en pleno verano

Agosto es uno de los meses más calurosos en Egipto, por eso, viajeros experimentados recomiendan llegar temprano, llevar suficiente agua, utilizar sombrero o gorra y aplicar protector solar con frecuencia. Otra recomendación es planificar con antelación si se desea contratar un guía oficial.

SEGUI LEYENDO:

Viaja a Hogwarts dentro de la CDMX con el festival temático de Harry Potter en el Bosque de Aragón

Alto al turismo masivo: Países que han creado leyes para controlar la alta afluencia de visitantes