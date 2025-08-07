Adiós a Instagram y WhatsApp: qué red social promete desbancar a las tradicionales

El mercado de las redes sociales recibe a un nuevo competidor que busca atraer a los millones de usuarios que actualmente utilizan Instagram, Facebook y WhatsApp.



Se trata de AirChat, que, a diferencia de otras aplicaciones centradas en texto o video, se especializa en la comunicación por voz. Los usuarios envían mensajes de audio en lugar de escribir y estos se transcriben automáticamente para facilitar su lectura.



Esta red social se lanzó en abril de 2024 y ganó popularidad rápidamente gracias a su propuesta innovadora, especialmente en Silicon Valley.

Una nueva aplicación nace para suplantar a las ya establecidas. Fuente: Web.

AirChat desbancar a las tradicionales redes sociales

Podríamos describir a AirChat como un "Twitter (ahora X) de audios", donde los usuarios envían mensajes de voz que se transcriben automáticamente.

Su interfaz es minimalista e intuitiva, con un feed vertical que muestra los mensajes de audio de los usuarios que sigas. El objetivo de AirChat es fomentar la conversación y ofrecer una experiencia más personal y atractiva que las redes sociales convencionales.

Las funciones básicas de esta app incluyen seguir a otros, dar like y comentar los mensajes de audio, además de realizar retransmisiones en vivo.



"AirChat tiene una política de automoderación: los usuarios cuentan con herramientas efectivas para moderar el comportamiento en su contenido, herramientas que otras plataformas suelen reservar para sí mismas. No es necesario que nos contactes, ya que tú mismo puedes eliminar el contenido ofensivo", escribió la empresa en su sitio web.

