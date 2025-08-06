¿Te gustan los elotes? Lánzate a la Feria de Jala, Nayarit

Si eres fanático de los elotes, la buena música y los eventos deportivos, tienes una cita en Jala, Nayarit, donde se realizará una nueva edición de la tradicional Feria del Elote, para celebrar la cosecha del maíz.

En esta ocasión, la popular celebración se llevará a cabo del 9 al 16 de agosto en los espacios más icónicos del pueblo mágico nayarita, el cual se llenará de color y alegría para la ocasión.

Durante la primera fecha, además de la coronación de la reina de las fiestas, habrá un concierto gratuito con Los Cadetes de Linares, Tony Ochoa y Banda La Taberna, Sonido Crazy y Banda Maguey.

A lo largo de los días siguientes, podrás disfrutar de eventos deportivos, rodadas de motocicletas, jaripeos, carreras atléticas, muestras artesanales y cabalgatas tradicionales, entre otros eventos.

El 14 de agosto se celebrará uno de los eventos más importantes de la feria: el concurso del elote más grande del mundo. Y es que una de las variedades autóctonas de la región puede producir enormes mazorcas de hasta 49 centímetros de largo.

Los ocho días que durará la fiesta elotera más grande del país serán un gran banquete para los amantes del maíz, pues habrá gorditas, atoles, antojitos y, desde luego, los tradicionales elotes hervidos y asados.