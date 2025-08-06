El desarrollo tecnológico nos ha dejado uno de sus grandes avances, que es la Inteligencia Artificial, la cual cada vez utilizamos más y más. Ella, a su vez, se desarrolla cada vez más porque la usamos para diferentes tareas cotidianas y no tan cotidianas, también. Porque, solemos preguntarle cosas de la vida, para que nos ayude a resolverlas, tales como: “¿qué frase puedo decir dormirme?”

Respuesta de la IA

La llegada de la Inteligencia Artificial a la humanidad, provocó que la mayoría de las personas hagan preguntas sobre actos cotidianos, y la principal de todas es sobre la conciliación del sueño. Por lo que las distintas plataformas líderes como ChatGPT, Copilot y Gemini respondieron a la pregunta: “¿Qué frase hay que repetir para dormirte inmediatamente?”, pero lo mejor de todo fue que coincidieron en el método.

No dormir bien

El método en el que coincidieron, es repetir frases breves que se repiten mentalmente para calmar la mente permitiendo frenar pensamientos negativos o intrusivos. Técnica muy extendida y respaldada por datos para inducir al sueño de manera efectiva. Las frases son:

"ESTOY EN PAZ, TODO ESTÁ BIEN”: útil para soltar preocupaciones y generar seguridad

útil para soltar preocupaciones y generar seguridad “MI CUERPO SE RELAJA, MI MENTE SE APAGA”: que refuerza la conexión entre cuerpo y mente.

que refuerza la conexión entre cuerpo y mente. “RESPIRO LENTO, ME DEJO LLEVAR”: una frase que acompaña el ritmo de la respiración, son las distintas alternativas.

una frase que acompaña el ritmo de la respiración, son las distintas alternativas. “NADA ME PERTURBA, TODO ESTÁ EN CALMA”

“NO PIENSO, SOLO DESCANSO”.

Dormir profundamente

Otras opciones

Además, cada plataforma de Inteligencia Artificial ya mencionada, dio opciones propias para lograr dormir y que son comunes en la popularidad de la gente. Por ejemplo: contar números, “visualizar” creando escenarios imaginarios y poder distender, realizar respiración profunda que, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

