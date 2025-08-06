3 recetas de pasteles en microondas súper fáciles que puedes hacer este verano en compañía de tus hijos | PASO A PASO

Las vacaciones de verano son una época ideal para compartir tiempo en familia, pues con el clima cálido y los días largos, muchas familias buscan actividades dentro de casa que sean seguras, divertidas y educativas para las niñas y niños. Una excelente opción es adentrarse juntos en el mundo de la cocina, y más específicamente, en el de los postres.

Pero no cualquier postre: estamos hablando de pasteles preparados en microondas, con ingredientes saludables y amigables para los más pequeños. Lejos quedaron los días en que hornear un pastel significaba calentar el horno durante una hora y limpiar un sinfín de utensilios ya que hoy es posible preparar delicias dulces en tan solo unos minutos, sin complicaciones y con resultados realmente sabrosos.

De esta forma, aquí te comparto tres recetas que han sido cuidadosamente seleccionadas para ofrecer opciones que no solo sean deliciosas, sino también nutritivas. Así que ponte el delantal, prepara tus tazas medidoras y acomoda el microondas, porque estas recetas están listas para endulzar tu verano en familia.

Estas recetas no solo destacan por su facilidad y rapidez, sino por su potencial pedagógico ya que cocinar con los niños les permite ejercitar habilidades motoras finas (como batir o medir), practicar matemáticas (con las proporciones) y entender la importancia de comer alimentos naturales y balanceados.

Este verano, anímate a experimentar con estas recetas rápidas, sabrosas y llenas de ingredientes que nutren y encantan.

Fotografía: Freepik.

Receta 1: Pastel de plátano y avena en taza

Ideal para el desayuno o una merienda energética.

Ingredientes (para 2 tazas)

1 plátano maduro

1 huevo

4 cucharadas de harina de avena (puedes hacerla moliendo avena integral)

1 cucharada de miel de abeja o sirope de agave

2 cucharadas de yogur natural sin azúcar

Media cucharadita de polvo para hornear

Un cuarto de cucharadita de canela

1 cucharadita de aceite de coco (opcional)

1 pizca de sal

Chispas de chocolate amargo o nueces (opcional)

Preparación

En un tazón grande, machaca el plátano con un tenedor hasta que esté bien triturado. Agrega el huevo, el yogur, la miel (o sirope) y mezcla bien. Incorpora la harina de avena, el polvo de hornear, la canela, la sal y mezcla hasta obtener una masa homogénea. Agrega el aceite de coco si lo deseas para un toque más cremoso. Vierte la mezcla en dos tazas aptas para microondas, llenándolas solo hasta la mitad para evitar que se derrame al cocinar. Si deseas, espolvorea chips de chocolate amargo o trocitos de nuez encima. Cocina en el microondas a potencia alta por 90 segundos. Si aún no está cocido al centro, calienta en intervalos de 15 segundos. Deja enfriar por un minuto y disfruta con una cucharada extra de yogur o frutas frescas.

Tu microondas puede convertirse en el mejor aliado para una tarde creativa, deliciosa y familiar.

Fotografía: Freepik.

Receta 2: Pastel de zanahoria y manzana en microondas

Una versión exprés del clásico pastel de zanahoria, más fresco y natural.

Ingredientes (para 4 porciones)

1 zanahoria rallada finamente

1 manzana mediana, pelada y rallada

1 huevo

4 cucharadas de harina integral

1 cucharada de aceite de coco o de oliva suave

2 cucharadas de miel o azúcar mascabado

1 cucharadita de canela en polvo

Media cucharadita de polvo para hornear

Un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

1 pizca de sal

Nueces picadas o pasas (opcional)

Preparación

En un recipiente hondo, mezcla la zanahoria y la manzana ralladas. Añade el huevo, la miel (o azúcar mascabado) y el aceite. Mezcla bien. Incorpora la harina, el polvo para hornear, la canela, la sal y el jengibre si lo usas. Mezcla hasta obtener una masa espesa pero húmeda. Si está muy seca, puedes agregar una cucharada de leche vegetal. Vierte en un molde apto para microondas ligeramente engrasado o en pequeños recipientes individuales. Cocina en el microondas durante 2 a 3 minutos. Revisa con un palillo si ya está cocido. Deja reposar un minuto y sirve tibio. Puedes decorar con yogur espeso o crema de coco sin azúcar.

Cada microondas es diferente, así que es mejor cocinar en intervalos cortos e ir revisando.

Fotografía: Freepik.

Receta 3: Pastel de chocolate y calabacita con crema de almendra

Un pastel chocolatoso con vegetales ocultos.

Ingredientes (para 3 tazas grandes o 6 porciones pequeñas)

Media taza de calabacita (zucchini) rallada finamente

1 huevo

2 cucharadas de crema de almendra o de cacahuate natural

3 cucharadas de harina de avena o integral

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

2 cucharadas de miel de maple natural

Media cucharadita de vainilla

Media cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Chispas de chocolate amargo (opcional)

Preparación

En un bol grande, mezcla la calabacita rallada con el huevo, la crema de almendra, la miel y la vainilla. Agrega la harina, el cacao, el polvo para hornear y la sal. Mezcla bien. Vierte la mezcla en tazas o moldes aptos para microondas, llenando hasta la mitad. Si quieres, añade chips de chocolate amargo encima para un efecto más indulgente. Cocina en el microondas a potencia alta por 90 segundos a 2 minutos. Deja enfriar unos minutos antes de comer. Puedes acompañar con rodajas de plátano o un poco de crema de almendra adicional.