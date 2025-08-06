Ni Tepoztlán ni Otumba, 3 pueblos mágicos cerca de la CDMX para visitar en verano por menos de 500 pesos

Las vacaciones de verano continúan y muchas personas aún buscan lugares para alejarse del ajetreo diario, por ello, los pueblos mágicos se han convertido en el mejor aliado gracias a su cercanía con las principales ciudades. Destinos llenos de color, historia, cultura y tradiciones que cautivan a los visitantes en conjunto con su gastronomía y escenarios naturales, todo adaptándose al diferentes presupuestos.

Cerca de la Ciudad de México hay una gran cantidad de pueblos mágicos con actividades que van desde tranquilas caminatas por sus calles empedradas hasta aquellas entre la naturaleza para los más aventureros. Estos destinos también se adaptan a todos los presupuestos y es posible llegar en transporte público con un bajo costo, además de que es posible encontrar una oferta gastronómica accesible sin dejar de lado los sabores que caracterizan a la región.

Pueblos mágicos cerca de la CDMX para visitar en verano sin gastar de más

San Juan Teotihuacán se ha convertido en un imperdible para visitar durante todo el año. Gracias a su cercanía con la Ciudad de México es posible recorrerlo en un día, aunque el verano es la mejor oportunidad para explorar cada rincón y las Pirámides son el paso obligatorio en este destino, en donde también se puede recorrer sus museos y aprender más sobre su importancia histórica en el país.

San Juan Teotihuacán, uno de los pueblos mágicos cerca de la CDMX para visitar en verano. Foto: Cuartoscuro

Para quienes planean llegar en transporte público, la mejor alternativa es tomar un autobús en la Central de Autobuses del Norte que se dirigen a Teotihuacán. Por lo general se ubican en la Puerta 8, pero también es posible encontrarlos a través de los mostradores "Autobuses Teotihuacanos" y tienen un costo aproximado de 130 pesos.

Ixtapan de la Sal, el destino para refrescarse en verano

Este pueblo mágico ofrece una gran oferta de actividades para relajarse, como aquella que no requiere una gran inversión y basta con observar la arquitectura de sitios como la Parroquia del Señor del Perdón y la Iglesia de Asunción de María. Aunque si se busca conectar con la naturaleza es posible visitar las Grutas de la Estrella o la Cascada “El Saltito”.

Los balnearios en Ixtapan de la Sal atraen a una gran cantidad de turistas durante el verano. Foto: IG @ixtapandelasaloficial

Sin embargo, son los balnearios y los parques acuáticos lo que atraen a una gran cantidad de turistas durante el verano. Y es que estos sitios también se adaptan a todos los presupuestos ofreciendo alternativas de entretenimiento familiar. Se puede llegar en transporte público tomando un autobús en la Terminal Poniente (Observatorio) que se dirigen hasta el pueblo mágico y tienen un costo aproximado de 160 pesos.

Valle de Bravo, el pueblo mágico a menos de 3 horas de la CDMX

Por su cercanía con la capital del país, la belleza en su arquitectura y el colorido que la acompaña, Valle de Bravo atrae a decenas de turistas sin importar si se trata de días soleados o lluviosos ya que ambos regalan un espectáculo natural. Durante el verano las personas acuden a este sitio para relajarse y refrescarse en el lago, además de la cascada “Velo de Novia” que es parte de su atractivo para los que disfrutan de las caminatas al aire libre.