Horóscopo chino: estos son los 5 animales que serán beneficiados a partir del 7 agosto de 2025

La influencia del Conejo de Agua Yin, que dominó el fin de semana, promete extenderse desde el 7, generando una atmósfera de introspección, empatía y resolución pacífica de conflictos. Según astrología oriental, ese signo aporta un plus de sensibilidad emocional, diplomacia y serenidad, características que favorecerán especialmente a determinados animales del zodiaco. Quedate para averiguar los más beneficiados.

Los protagonistas de esta semana

Desde este 7 de agosto, los signos del horóscopo chino que podrán aprovechar la influencia regeneradora del Conejo de Agua Yin para fortalecer relaciones, equilibrar emociones y tomar decisiones con sabiduría y serenidad son: Conejo, Rata, Búfalo, Tigre y Perro.

Conejo

CONEJO: Vive un momento óptimo. El Conejo de Agua Yin potencia la intuición, la calma y el encanto natural de quienes nacieron bajo este animal. Es un periodo excelente para cultivar relaciones personales, resolver conflictos pendientes con delicadeza y conectar con espacios de introspección o naturaleza. RATA: Es un tiempo para detenerse y observar. La energía del Agua invita a la Rata a pausar su ritmo vertiginoso y a interiorizar. La intuición se refuerza, favoreciendo la captura de señales sutiles y el cierre de ciclos emocionales o laborales. Un descanso consciente será clave. BÚFALO: De naturaleza estructurada y rígida, naturalmente se nutre de la corriente emocional más flexible del Conejo de Agua. Experimenta una apertura interior que le ayuda a equilibrar la practicidad con la empatía. Es el momento de reajustar fortalezas con suavidad y generosidad. TIGRE: Suele actuar con ímpetu y alta energía, pero en esta fase se verá beneficiado si modera su impulso. El entorno emocional más contemplativo le ayuda a actuar con sensatez y dirección. La creatividad florece en clave introspectiva y equilibrada. PERRO: Su lealtad y sensibilidad hacen que se sienta especialmente comprendido por la energía pacífica del Conejo de Agua. Este periodo permite sanar vínculos afectivos y expresar emociones desde la tranquilidad, sin prisas. Habrá más claridad emocional y estabilidad interior.

Horóscopo Chino

Corriente de Armonía cósmica

Esta corriente energética puede servir como punto de arranque para reconectar con proyectos personales o relaciones que requieren equilibrio y calma. Se recomienda hacer meditación, paseos al aire libre, tomar decisiones desde la intuición y no desde la prisa, etc. Se abre un ciclo en el que la pausa, la reflexión y la empatía son poderosas herramientas de transformación personal y colectiva.

