Astrología fin de semana: Mizada Mohamed predice que a estos signos del zodiaco se les abrirán las puertas del amor

Durante este fin de semana, el cielo nos regala un ambiente cargado de pasión, honestidad emocional y giros inesperados en el amor. Según la astrología y Mizada Mohamed, a varios signos del zodiaco se les abrirán las puertas del amor ¿quieres saber si serás uno de los afortunados?

El viernes 8 de agosto, la Luna estará en fase creciente en Aries, aportando energía y deseo de actuar sin filtros. Se favorecen las declaraciones espontáneas y los inicios pasionales, aunque pueden ser un tanto imprudentes. La consigna: no temas decir lo que sientes, pero no tomes decisiones definitivas bajo el enojo.

El sábado 9, Venus en Virgo hace un aspecto armónico con Saturno en Piscis, lo que aterriza las emociones y permite construir vínculos desde lo práctico y comprometido. Este día es ideal para hablar de futuro en pareja o para darle una oportunidad a alguien que te ha demostrado constancia.

El domingo 10, Urano desde Tauro desafía a Venus, lo que podría traer sorpresas amorosas: desde un mensaje inesperado hasta una propuesta que lo cambia todo. La clave estará en abrirse al cambio sin miedo al caos emocional.

Signos a los que se les abrirán las puertas del amor

Leo : El amor viene a ti de manera sorpresiva, quizá desde un círculo de amistades o por alguien del pasado que reaparece. Atrévete a dejarte ver tal como eres.

: El amor viene a ti de manera sorpresiva, quizá desde un círculo de amistades o por alguien del pasado que reaparece. Atrévete a dejarte ver tal como eres. Virgo : Venus en tu signo activa tu magnetismo. Estás más atractivo/a de lo habitual y con mayor claridad para discernir quién sí y quién no. Prepárate para un nuevo comienzo.

: Venus en tu signo activa tu magnetismo. Estás más atractivo/a de lo habitual y con mayor claridad para discernir quién sí y quién no. Prepárate para un nuevo comienzo. Escorpio : La energía pasional del fin de semana te favorece. Puedes vivir un reencuentro o una conexión intensa con alguien que te mueve el alma. Cuidado con idealizar.

: La energía pasional del fin de semana te favorece. Puedes vivir un reencuentro o una conexión intensa con alguien que te mueve el alma. Cuidado con idealizar. Piscis: Saturno te ayuda a formalizar o fortalecer un vínculo. Si estás soltero/a, podrías conectar con alguien que representa estabilidad emocional. Abre tu corazón sin miedo.

Consejo astrológico para este fin de semana

Este fin de semana el universo te invita a equilibrar emoción con intuición. Actuar con honestidad emocional será la clave para aprovechar las oportunidades amorosas que se presenten. No temas soltar lo que ya no vibra contigo para hacer espacio a lo que sí.