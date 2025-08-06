Así luce la criatura marina gigantesca que redefine los límites del océano

Ha llegado una revelación desde las profundidades del Océano del Pacífico Sur: científicos de National Geographic, en colaboración con el gobierno de las Islas Salomón, han fotografiado por primera vez una colonia de coral tan inmensa que su tamaño equivale al de dos canchas de básquet. Este descubrimiento, tiene el potencial de redefinir nuestra comprensión sobre el tamaño, la longevidad y la resistencia de los organismos marinos individuales.

Un organismo monumental y milenario como escenario de vida

El ejemplar coral hallado pertenece a la especie Pavona clavus y mide aproximadamente 34 metros de ancho y 32 de largo, lo que lo convierte en el organismo individual más grande de su tipo jamás registrado. A diferencia de los arrecifes tradicionales formados por múltiples colonias genéticamente distintas, esta estructura corresponde a una única colonia genética, una rara excepción en el reino coralino.

Coral descubierto

La colonia tiene una antigüedad estimada de 300 años, e incluso podría superar los cinco siglos, lo que resalta no sólo su tamaño, sino también su increíble longevidad y capacidad de resistencia. Los matices de su superficie —una mezcla de tonos marrón, amarillo y verde— se distinguen con claridad desde el espacio, un testimonio visual del alcance de esta estructura natural gigantesca.

Refugio ecológico y símbolo de conservación marina

Ubicada cerca de la isla Malaulalo, dentro del archipiélago de las Islas Salomón, esta megaestructura fue descubierta gracias a la expedición perteneciente al programa “Mares Prístinos”, iniciativa conjunta entre National Geographic y autoridades locales. A diferencia de arrecifes más expuestos al calentamiento global, este coral se encuentra en aguas profundas y frías, lo cual podría explicar su salud intacta y su supervivencia frente al blanqueamiento masivo.

Coral encontrado por la National Geographic

Más allá de ser un hallazgo científico, la colonia funciona como un oasis ecológico, albergando decenas de especies marinas —peces, cangrejos, caracoles— que dependen de su estructura para sobrevivir. Por su robustez, tiene potencial para diseminar corales jóvenes que regeneren otros ecosistemas degradados, y por ello se considera un faro de esperanza frente al alarmante panorama global: más del 40% de los corales duros del planeta están amenazados de extinción.

La comunidad científica y los conservacionistas locales ya plantean declarar esta área como zona protegida oficial, con respaldo del gobierno de las Islas Salomón. Así, este descubrimiento no solo aporta datos inéditos sobre biodiversidad marina, sino que también impulsa la urgencia de preservar espacios marinos vírgenes que podrían salvar ecosistemas enteros.

