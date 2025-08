Tarot semanal: Piscis, Virgo y Capricornio serán millonarios antes del 8 de agosto, según Mhoni Vidente

La semana inicia con una racha de buena fortuna para los signos del zodiaco de tierra y agua, pues de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. Agosto es un mes de renovación ancestral, donde deberás ponerte en contacto con lo más profundo de tu ser para que determines cuáles son las áreas que necesitan evolución.

La luna en fase creciente con la que da inicio la semana nos da pie a decretar lo que realmente queremos, nos da paso a conectar con nuestros anhelos y a decirnos todo lo que sí podemos hacer. Ten fe en ti y en que el universo te dará en empuje que necesitas para brillar.

Horóscopo de la semana, predicciones de Mhoni Vidente

Aries. Semana de estar con decisiones importantes en torno a tu ámbito laboral recuerda siempre busca lo mejor para ti en cuestión de trabajo que tu signo va estar atravesando por una etapa de crecimiento económico y es buen momento de estar buscando un asenso de trabajo y el poner un negocio propio , trata de ir con tu medico para que te revise los efectos de ansiedad y problemas hormonales que ya necesitas controlarlos para que puedas estar al cien porciento en cuestión de tu vida, te busca un amor del signo de capricornio o piscis para volver así que trata de platicar tus dudas sobre tu relación amorosa y llegar a un entendimiento de pareja , te viene un golpe de suerte el día 5 de agosto con los números 03,18 tu color es el rojo que te viene un dinero por lotería , revisas tus cuentas de bancarias para que no te hagan cobros no reconocidos ,te invitan a un evento muy importante que te va ayudar a crecer mas en lo profesional , compras un boleto de avión para salir de viaje en este mes , a los Aries que están pensando en invertir en una casa o departamento haz lo que es el momento de hacer tu patrimonio, entras aun curso de idiomas y liderazgo en estos días que eso te va ayudar mucho crecer en tu carrera universitaria.

Tauro. Semana de buena suerte para tu signo lo que tanto estas deseando en cuestión de trabajo en estos días te va llegar una propuesta laboral que te va convenir mucho y estar mejor económicamente y si tienes negocio propio lo veraz crecer mas en todos los sentidos, en si las energías del la riqueza estarán a tu favor en estos días pero eso si trata de ser mas discreto con todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias, en el amor seguirás un tiempo solo recuerda que el tauro se quiere mucho y eso te hace ser mas exigente en cuestiones del amor así no tengas prisa que la pareja amorosa siempre va llegar en su momento ,te invitan a dar una conferencia y platica de tu profesión, a los tauro que están casados les vendrá un embarazo en puerta , te viene un golpe de suerte el día 6 de agosto con los números 05,77 tu color es el azul y trata de hacer todos los tramites que tienes pendientes en ese día y veraz como serán resueltos de inmediato, te regalan un perfume recuerda que todos los días son buenos para que te regalen, compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos.

Géminis. Días de estar muy con muchas presiones de tu trabajo y vida personal recuerda que los géminis van atravesar en esta semana una energías revueltas así que trata de no tomar decisiones importantes o no cambiarte de trabajo hasta que pasen estos días por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pidas a tu ángel guardián que te proteja, recibes un dinero extra por la venta de un bien o coche así trata de ahorrar lo que mas que puedas para tu futuro, haces pagos de colegiaturas y decides entrar un carrera universitaria recuerda que vale mas el que sabe mas, te busca un amor del signo de Acuario o Aries para hablar de formalidad en tu vida recuerda que siempre el amor llega, renuevas tu seguro de gastos médicos y de coche , tramitas un crédito bancario para la compra de un departamento, sabrás de un embarazo familiar, sales de viaje por cuestiones de negocios , ten cuidado con problemas de riñón o infección de la orina trata de ir con tu medico , tus números mágicos van ser 02,38 tu color es el blanco, te viene un nuevo proyecto laboral que será del extranjero trata de analizarlo y aceptar que te va dejar mas ingresos en tu vida, cuida a tu mascota va andar malito trata de darle mas atención.

Cáncer. Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de jefatura y la elaboración de un nuevo proyecto que te va ir muy bien recuerda que tu signo que esta en su mejor momento y mas porque los astros están de tu lado y eso hace que tu energía se multiplica un 100 porciento así que no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se te van presentar en estos días , compras un boletos para ir a vista a un familiar y salir de vacaciones , recibes un reconocimiento económico en tu trabajo que no esperabas, ten cuidado con tu temperamento recuerda que tu signo es muy dramático y eso lo hace a veces tener problemas con las personas que mas quieres en la vida así trata de tranquilizarte antes de decir alguna palabra , te busca un amor del signo de capricornio o virgo para estar en una relación mas estable, trata de no dejarte manipular por personas que solo quieren un beneficio económico de ti empieza a diferenciar quienes son tus amigos y quienes no , tendrás un golpe de suerte el día 04 de agosto con los números 02,17 y tarta de usar mas el color rojo y amarrillo ,su lado positivo de los Cáncer es ser muy generosos el siempre ver por los demás los hace ser grandes lideres sociales, son creativos y su seguridad de ser grandes personas y su indiscutible inteligencia por eso casi siempre buscan estudiar en todas las etapas de su vida.

Leo. Semana de tomar decisiones importantes en cuestiones de tu ámbito laboral recuerda que tu signo es muy fuerte pero es el momento de decir que quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades de la vida, te invitan a salir de viaje en estos días para analizar un nuevo proyecto de trabajo , a los Leo que están con pareja o casados solo deben de tener cuidado con los problemas de chismes y separación matrimonial recuerden que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca se retrata de lo que hace , te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07.99 tu color es el naranja y trata de jugarlo el día 7 de agosto que en ese día las energías positivas te van estar rodeando con mas fuerza , te llega la invitación de un negocio nuevo que te va dejar mas ingresos , ten cuidado con problemas de intestino es porque acumulas muchos tensiones trata de liberarlos y vivir mas tranquilo , te busca un amor del pasado para volver así trata de darte otra oportunidad de ser feliz, el lado positivo de los Leo son la disciplina por eso son grandes deportistas por su forma de ser mas estricta con su aspecto personal , los Leo son muy carismáticos y siempre ven el lado positivo de la vida por eso les gusta la actuación o el estar en constante cursos de superación mental, te festejas en estos días con tu familia y recibes un regalo que no esperabas.

Virgo. Semana muy buena en cuestiones de relaciones publicas van ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos de trabajo, recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico así que no lo dejes de aprovechar y realizarte mas en tu ámbito laboral recuerda que no debes de tenerle miedo al futuro tu eres fuerte y vencerás cualquier obstáculo, regresas de vacaciones y empiezas arreglar tus asuntos de pagos y ordenar tus pendientes bancarios, un problema que tiene el virgo es el orgullo trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes mucho pero que no es el amor de tu vida y quedar como amigos y veraz que te vas a quitar un peso de encima, en cuestiones de salud trata ahora si de ir con un buen medico y quitarte ese malestar de tu cuello y de neuralgia para que no tengas ya molestias que la mejor inversión es uno mismo, tendrás un golpe de suerte el día 8 de agosto con los números 04,61 y trata de usar mas el color naranja que eso te va dar mas suerte en todo lo que realices, y para los Virgo que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de capricornio o piscis que va ser muy compatible contigo , te busca un familiar para invitarte a un cumpleaños, un persona del signo de Fuego te va ofrecer tener un negocio muy rentable así que no le digas no a la suerte.

Libra. Semana de mucho trabajo y estar en actualización de tu puesto recuerda que no debes de estresarte que todo lo vas a poder resolver así a llenarse de paciencia y hacer una estrategia nueva laboral para salir con éxito de todos tus pendientes , recibes un dinero extra por cuestiones de comisiones recuerda que debes de ahorrar para hacer crecer mas tu patrimonio , terminas una relación de pareja por una cuestión de infidelidad es que el libra no perdona que lo engañen y estas en tu derecho pero trata de quedar en paz con tu pareja y buscar nuevos caminos en el amor que en estos días vas estar de conquistador y el estar conociendo personas compatibles, en tu trabajo y escuela va venir algunos problemas de tus compañeros pero nada fuerte solo malos entendidos así trata de siempre razonar antes alterarse , el día 4 de agosto te viene una nueva oportunidad laboral y también suerte en juegos de azar con los números 05,71 tu color es el verde trata de ya no platicar tus planes para que no te los salen que es mejor ser discreto, trata de cuidarte de problemas de intestino o estomago recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de tener una buena alimentación y ejercicio para verse de lo mejor, decides cambiarte de casa en estos días , te busca un amigo del signo de cáncer o aries para ofrecerte un negocio.

Escorpión. Semana de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu trabajo y por fin te reconocen tu desempeño laboral y eso te hará sentir de lo mejor va ser unos días de muchas juntas con tus jefes para hacer los cambios en proyectos nuevos así van ser unos días de sorpresas agradables en el ámbito laboral , en estos días vas estar pensando mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal recuerda que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas pero trata de ocupar tu mente en vivir el presente y formar tu futuro y veraz que pronto se te va quitar ese melancolía, recibes una invitación para salir de viaje en estos días con tu familia tu hazlo que eso te va ayudar a convivir mas con tus seres queridos, trata de ya no ser tan sincero que a muchas personas no les gusta que les digan sus verdades así es mejor ser mas reservado con tus opiniones , te llega un dinero extra por la venta de un coche trata de invertir en tu casa que eso te va servir mucho en tu futuro, tendrás un golpe de suerte el día 8 de agosto con los números 00,23 , para los escorpión que están solteros les va venir alguien muy compatible que los hará enamorarse de nuevo recuerden que su mejor signo compatible son cáncer y piscis, recuerda que tu signo tiene los dos polos del cerebro muy abiertos y eso te hace ser una persona con mucha percepción de lo que pueda pasar así que no dudes en seguir tu intuición.

Sagitario. Van ser unos días de reinventarse por completo en todos los sentidos y más en lo laboral recuerda que el estás en tu tiempo de darle más importancia a tus asuntos de negocios propios y el cambio positivo de trabajo ,tendrás algunos problemas en tu trabajo con tu director recuerda que tu signo es muy intenso siempre hace los problemas a un nivel muy fuerte pero trata de cambiar y no darle tan importancia y resolver la situación laboral de la mejor manera, te buscan familiares para invitarte a una boda, recibes un dinero que te debían y te pagan tus comisiones ,a los sagitarios solteros les llegara un amor nuevo estará llegando tu vida en estos días y va ser del signo de leo o libra que van ser muy compatible contigo, recuerda comer más saludable y hacer más ejercicio , trata de tomar un cursos de idiomas que eso te va complementar muy tu vida profesional, tramitas tu licencia de manejo ,tendrás un golpe de suerte le día 07 de agosto y será con los números 06,32 tu color es el rojo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, recuerda que tu signo es muy carismático y se les da muy fácil todo lo relacionado con lo artístico así trata de estudiar como un extra esta profesión , a los sagitarios que están en pareja tendrán propuesta de matrimonio y hablaran de irse a vivir juntos.

Capricornio. Semana de reacomodar todos tus sentimientos y sumar personas a tu vida que realmente sean de crecimiento en tu ámbito profesional, recuerda que tu signo lo domina todo lo relacionado a los temas de negocios y administración de empresas así que trata de tomar unos cursos de ese profesión que siempre vas estar viviendo de viaje, tramites de sacar tu pasaporte y visa americana y hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración, ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el día 8 de agosto para cortar todo lo negativo, te llega un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que va seguir muy compatible contigo y hablara de darte mucha protección, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas así traten de tener paciencia , y te llega un bono económico por unas ventas, tus números de la suerte son 21,30 y tu color el amarrillo y rojo , van ser unos días de renovación completa en tu persona y quitar todo lo negativo de amistades que solo te roban energía es tiempo de tomar decisiones, siempre trata de irte con cautela con lo que firmas en contratos o créditos, viene una gran sorpresa el día 5 de agosto a tu vida, cuida mucho a tu familia recuerda que tú eres su pilar de vida, sigue con la dieta y con el ejercicio que cada vez te ves mejor , hablas con un médico para una operación estética, te compras ropa y zapatos.

Acuario. Semana de reacomodar tu vida amorosa es decir ya dejar esos sentimientos de rencor con amores del pasado y avanzar en tu vida personal que en estos días se te va dar el conocer personas mas compatibles contigo y veraz que la tristeza si ira de tu vida. recuerda que tu signo acuario tiende a ser muy inteligente para los negocios o ventas pero trata de ser mas constante en lo que realizas y veraz que pronto tendrás éxito , semana de muchos movimientos en cuestiones de trabajo y juntas para cambios de puesto por eso trata de estar siempre tu pensamiento en positivo y no dejarte llevar por las envidias que te rodean en cuestión laboral , te llega un reconocimiento económico y te pagan las vacaciones , piensas mucho en cambiar en hábitos alimenticios y no te decides hazlo ya recuerda que tu signo siempre va tener problemas intestinales así que a cuidarse, pagas tus tarjetas de crédito o te pones al corriente con tus deudas, sabrás de una traición de un amigo del trabajo así que trata de no confiar mucho tu vida privada, cuidado con los accidentes y golpes en la calle , te realizas un cirugía dental , tu mejor día va ser el 6 de agosto en ese día tendrás un golpe de suerte con los números 08,33 tu color es el azul y blanco, trata de revisar tu carro de los frenos y las llantas.

Piscis. Semana de juntas en cuestión laboral y estar saliendo de viaje por un proyecto nuevo recuerda que tu signo esta atravesando por una etapa de renacimiento laboral así aprovecha todo lo que se te va dar en estos días para crecer en lo personal y lo económico, trata de poner mas atención a tu pareja amorosa recuerda que el amor es como una planta se tiene que cuidar todos los días así aprovecha en estos días para darle una regalo a esa persona que tanto quieres , ya no te preocupes por los chismes y habladurías en tu vida diaria recuerda que siempre el signo de piscis es presa de malos comentarios trata de ignorarlos y seguir adelante recuerda que tus triunfos serán la envidia de otros , te busca un asesor financiero para arreglar papeles de un crédito , planeas vacaciones para finales de mes con tu pareja , por fin te dan lo que esperabas tu visa americana o residencia del extranjero , tu mejor día va ser el 07 de agosto todas las buenas energías se van juntar para ayudarte a ya salir de tus problemas recuerda ese día prender una veladora roja y rezar a tu Ángel de la guardia para protección, a los piscis que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de cáncer o Libra que va ser muy compatible contigo , un golpe de suerte con los números 08,19 tu color el verde y rojo, te regalan una mascota.