Jueves 21 de agosto: Estos son los números de la suerte del día, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.
Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.
Los números de la suerte de este jueves
- Aries: 8, 11 y 43.
- Tauro: 18 23 y 49
- Géminis: 5, 28 y 31.
- Cáncer: 15, 22 y 40.
- Leo: 14, 21 y 30.
- Virgo: 3, 15 y 22.
- Libra: 6, 17 y 29.
- Escorpio: 4, 9 y 18.
- Sagitario: 9, 23 y 48.
- Capricornio: 7, 18 y 19.
- Acuario: 20, 29 y 35.
- Piscis: 4, 10 y 45.
SIGUE LEYENDO:
Horóscopo Revelado: energías, cambios y sorpresas según tu signo hoy 20 de agosto
Estos son los números de la suerte de HOY miércoles 20 de agosto de 2025, según la astrología