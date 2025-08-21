Astrología

Jueves 21 de agosto: Estos son los números de la suerte del día, según la astrología

Durante este jueves, estos son los números que tendrán un valor especial.

Estos números son los elegidos para que cada signo triunfe este jueves. Fuente: El Heraldo de México.

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Los números de la suerte de este jueves

  • Aries: 8, 11 y 43.
  • Tauro: 18 23 y 49
  • Géminis: 5, 28 y 31.
  • Cáncer: 15, 22 y 40.
  • Leo: 14, 21 y 30.
  • Virgo: 3, 15 y 22.
  • Libra: 6, 17 y 29.
  • Escorpio: 4, 9 y 18.
  • Sagitario: 9, 23 y 48.
  • Capricornio: 7, 18 y 19.
  • Acuario: 20, 29 y 35.
  • Piscis: 4, 10 y 45.

