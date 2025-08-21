Jueves 21 de agosto: Estos son los números de la suerte del día, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Los números de la suerte de este jueves

Aries : 8, 11 y 43.

: 8, 11 y 43. Tauro : 18 23 y 49

: 18 23 y 49 Géminis : 5, 28 y 31.

: 5, 28 y 31. Cáncer : 15, 22 y 40.

: 15, 22 y 40. Leo : 14, 21 y 30.

: 14, 21 y 30. Virgo : 3, 15 y 22.

: 3, 15 y 22. Libra : 6, 17 y 29.

: 6, 17 y 29. Escorpio : 4, 9 y 18.

: 4, 9 y 18. Sagitario : 9, 23 y 48.

: 9, 23 y 48. Capricornio : 7, 18 y 19.

: 7, 18 y 19. Acuario : 20, 29 y 35.

: 20, 29 y 35. Piscis: 4, 10 y 45.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopo Revelado: energías, cambios y sorpresas según tu signo hoy 20 de agosto

Estos son los números de la suerte de HOY miércoles 20 de agosto de 2025, según la astrología