Estos son los 3 signos que terminarán agosto muy mal, según la astrología

Con el final de agosto cada vez más cerca, la astrología avisa que tres signos del zodiaco no lo terminarán de la mejor manera. Esta creencia indica que existen personas deberán experimentar desafíos significativos como también experimentarán dificultades financieras y emocionales durante este período.

El responsable de todo esto es Saturno, planeta conocido como el de las lecciones y restricciones, ya que su posición podría crear ciertas tensiones entre signos del zodiaco afectando cada uno de los aspectos de la vida. Esta combinación de energías planetarias creará un ambiente propicio para crisis y transformaciones profundas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para este miembro del horóscopo, los problemas se manifestará principalmente en las emociones. Saturno se sitúa en la casa de las relaciones íntimas por lo que podrían sufrir rupturas o crisis profundas en las parejas y algunos vínculos que parecían sólidos podrían verse sacudidos. Será un período de transformación intensa y dolorosa, pero también de crecimiento personal. Gracias a la energía que emitirá Marte en retrogradación amplificará la intensidad emocional.

Escorpio. Foto: iStock

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La posición de Saturno en este signo del zodiaco lo llevará a cuestionar sus objetivos y aspiraciones. Algunos proyectos que parecían prometedores podrían derrumbarse, llevando a una crisis existencial, y la retrogradación de Marte intensificará la sensación de frustración y estancamiento, generando conflictos internos y externos. Sin embargo, esta crisis también representa una oportunidad para reinventarse y redefinir sus prioridades.

Acuario. Foto: iStock

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Debido a la posición de Saturno en esta casa, estos astros sufrirán pérdidas inesperadas o gastos imprevistos que desestabilizarán su seguridad económica. A esto se le suma que la influencia de Marte en retrogradación podría provocar conflictos en el ámbito laboral, llevando incluso a la pérdida del empleo o a una reducción significativa de ingresos. El consejo de la astrología es que deberán ser extremadamente cautelosos y evitar tomar decisiones impulsivas.

Tauro. Foto: iStock

SIGUE LEYENDO:

Estos son los 5 signos de la astrología que serán coronados con prosperidad y plenitud este 20 de agosto, según el Tarot

Luna en Cáncer: estos son los 5 signos que recibirán una bendición gracias a la astrología