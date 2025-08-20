Una increíble bola de fuego iluminó el cielo en Japón: qué dice la NASA sobre este fenómeno

Una impresionante bola de fuego atravesó el cielo en el oeste de Japón, sorprendiendo a los residentes y fascinando a los aficionados a la astronomía. Aunque surgieron diversas teorías, los expertos aclararon que se trató de un fenómeno natural, sin ninguna relación con actividades extraterrestres.

"Bola de fuego" en Japón. Fuente: Archivo

Según la NASA, los objetos responsables de estos sucesos pueden medir más de un metro de diámetro. Estos fenómenos, cuando estallan en la atmósfera, reciben el nombre técnico de bólidos, aunque popularmente se les conoce como bolas de fuego.

UNA INCREÍBLE BOLA DE FUEGO EN EL CIELO

Videos y fotografías del intenso destello comenzaron a difundirse en redes sociales poco después de las 11:00 p.m., hora local (14:00 BST) del martes, mostrando una luz visible a gran distancia. “Una luz blanca, como nunca antes había visto, descendió del cielo. Se volvió tan brillante que pude ver claramente las casas que estaban alrededor”, contó Yoshihiko Hamahata, quien conducía en la prefectura de Miyazaki, en declaraciones a la cadena pública NHK. “Por un instante, parecía de día. Me dejó totalmente impresionado”.

¡ESPECTACULAR!

Se ilumina el cielo en Kagoshima City, Japón uD83CuDDEFuD83CuDDF5

Reportan brillante #bólido #meteoro surcando los cielos e iluminando Kagoshima y el Volcán Sakurajima! #meteorito #fireball

Agosto 19 de 2025

Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/OxDokHt4H8 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 19, 2025

Toshihisa Maeda, director del Museo Espacial de Sendai en Kagoshima, al suroeste del país, explicó que lo que se observó fue un meteoro con una luminosidad excepcional. Comentó que es probable que haya caído en el océano Pacífico y añadió: “Algunas personas reportaron haber sentido una vibración en el aire. Su brillo era similar al de la luna”.

