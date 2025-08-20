La albañilería y el enigmático futuro del oficio: ‘Cobramos 1.300€ y los jóvenes no quieren entrar’

El sector de la construcción en España enfrenta un dilema que va más allá de los salarios. Aunque un albañil puede ganar alrededor de 1.300 a 1.400 euros al mes, cada vez menos jóvenes están dispuestos a asumir la dureza de un oficio que, pese a su estabilidad, deja profundas huellas físicas.

Albino, un trabajador boliviano con seis años de experiencia en España, lo resume con claridad: “En Bolivia ganaba unos 400 euros, aquí entre 1.300 y 1.400 euros”. Sin embargo, la diferencia económica no es suficiente para garantizar un relevo generacional en las obras.

El principal obstáculo es el desgaste físico. “Aquí gano 1.300 euros, pero me dejo la espalda”, reconoció en declaraciones recogidas por HuffPost. Una percepción que se repite entre veteranos del sector, quienes advierten que la dureza del trabajo supera, en muchos casos, la compensación económica.

A esto se suma un problema estructural: la falta de interés de los jóvenes españoles por la construcción: “Muchos jóvenes españoles no quieren trabajar en esto. Prefieren empleos donde ganen lo mismo y no se destrocen la espalda. Siempre viene gente de fuera, porque si no, no habría suficientes albañiles para sacar adelante las obras”, señaló Albino, el albañil entrevistado.

El testimonio deja entrever un futuro incierto. Sin inmigración, el sector quedaría en una situación crítica, pues los nacionales eligen otros caminos laborales con menor exigencia física y similar retribución. Además, la disparidad entre sueldos y costos de vida también golpea al gremio: “Solo el solar cuesta 200.000 euros, y una obra… puede irse a entre 400.000 y 500.000 euros”, apuntó el albañil, evidenciando que, pese a lo que perciben, los trabajadores de la construcción están lejos de beneficiarse directamente de las grandes cifras que mueven las obras.

Albañilería. Foto: iStock

Pese a las dificultades, la vocación sigue siendo un motor para quienes continúan en el oficio: “Me gusta mi trabajo… pero si no se valora [...] la construcción en España se quedará sin manos expertas”, advirtió.

El misterio, entonces, no está en el sueldo -más alto que en muchos otros empleos de baja cualificación-, sino en el desgaste físico, el sacrificio personal y el desinterés juvenil, factores que amenazan con dejar sin obreros a un sector clave de la economía española.

