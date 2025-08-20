Estos son los 5 signos de la astrología que serán coronados con prosperidad y plenitud este 20 de agosto, según el Tarot

La astrología y el tarot es una disciplina que permite analizar, reflexionar, recibir un consejo o bien obtener un pronóstico acerca de nuestro futuro inmediato. Lo mismo funciona a través de la utilización de cartas que, al interpretarlas en cierto orden, nos permitirá obtener respuestas a ciertas preguntas del consultante.

Esta práctica es muy atractiva para miles de personas que recurren para poder conocer u obtener detalles sobre lo que vendrá en los diferentes aspectos de la vida, ya sea amor, salud y dinero. En este sentido, y según esta creencia, estos son todos los cinco signos del zodiaco que se verán beneficiados por este tipo de lectura.

Las 3 cartas destinadas a estos 5 signos del zodiaco

Ante esto, si eres de los signos del zodiaco Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario, deberás tomar nota sobre este mensaje que envía el universo y ten en cuenta sobre cómo podemos mejorar nuestro camino en el nuevo ciclo astral 2025.

Amor: La Torre

Esta carta del tarot nos pide simplificar todas las ondas que atraen el amor y lo proponen como nuestro camino en este año.

Salud: El Sol

Las predicciones de esta carta del tarot nos hablan acerca de iluminar de manera sostenida las buenas energías que nos acercan al bienestar integral.

Dinero: El Juicio

Esta es una carta del tarot que nos habla de que la justicia es para todos y que el tiempo acomoda todo en su lugar con creces.

