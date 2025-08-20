Estos 7 alimentos reducen el riesgo de cataratas y cuidan tu vista, según especialistas

La salud visual suele deteriorarse con el paso de los años, pero cada vez más estudios sugieren que la alimentación puede ser una herramienta preventiva clave. De acuerdo con una publicación de estudios recopilados por Women’s Health, existen siete alimentos que aportan nutrientes esenciales para los ojos y que contribuyen a reducir el riesgo de cataratas y otras patologías oculares.

Lo cierto es que el aporte de vitamina C a través de la dieta, no de suplementos, puede reducir el riesgo de cataratas en un 33%, según un estudio realizado en gemelas en el Reino Unido, publicado por la American Journal of Clinical Nutrition. Por su parte, la luteína, conocida como “la vitamina del ojo”, actúa como filtro natural contra la luz azul y la radiación solar, reduciendo la probabilidad de desarrollar glaucoma y cataratas.

Los 7 alimentos que protegen la visión según investigaciones recientes

Té verde

El consumo regular de té verde se asocia a una menor incidencia de glaucoma, cataratas y ojo seco. Sus catequinas, especialmente el galato de epigalocatequina-3 (EGCG), tienen un fuerte efecto antioxidante y antiinflamatorio.

Huevos

La yema aporta luteína y zeaxantina, carotenoides esenciales para la mácula. Según Women’s Health, incorporar de dos a cuatro huevos por semana reduce en un 62 % el riesgo de degeneración macular asociada a la edad.

Frutas cítricas

Naranjas, limones, toronjas y limas contienen altos niveles de vitamina C, fundamental para la producción de colágeno en la córnea y la protección del cristalino frente al estrés oxidativo. Su consumo ayuda a retrasar la aparición de cataratas.

Cúrcuma

El condimento milenario destaca por su aporte de curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Diversos estudios la relacionan con la prevención de cataratas y la reducción de sequedad ocular.

Morrones

Los pimientos contienen betacaroteno y vitaminas E, C, K y B6, nutrientes que favorecen la reparación de tejidos y ayudan a controlar la presión intraocular, reduciendo el daño al nervio óptico.

Frutos secos y semillas

Almendras, avellanas y semillas de girasol concentran vitamina E, clave para prevenir el deterioro del tejido ocular. También contienen vitamina B6 y niacina, que contribuyen a preservar la visión y disminuir el riesgo de cataratas.

Verduras de hoja verde

Espinaca, col y repollo aportan grandes cantidades de luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la retina. De acuerdo con investigaciones recientes, su consumo regular puede retrasar hasta en un 20 % la aparición de cataratas.

