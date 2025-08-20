El mensaje astrológico de Mizada Mohamed para Leo, Escorpión y Sagitario; las SORPRESAS y el ÉXITO están por llegar

¡Los horóscopos ya están aquí! El pasado lunes en sus predicciones semanales la astróloga Mizada Mohamed ya nos había adelantado que hasta el próximo viernes todos los signos se enfrentarán a tener que reencontrarse con ellos mismos e incluso de aislarse para reconectar con ellos mismos.

Pero la Luna Menguante va mucho más allá de lo anterior y de la profunda reflexión de saber qué queremos y qué no queremos en nuestra vida, pues también nos abre las puertas a tener nuevas oportunidades y también para manifestar lo que se desea tener. ¡Pues las sorpresas están por llegar!

A partir de hoy, signos como Leo, Escorpión, Aries y Sagitario cerrarán ciclos y abrirán nuevos, es decir, que con ello también llegan grandes sorpresas como resolución a problemas y estancamientos que los habían estado frenando, pero también el universo se encargará de darles recompensas, según explica Mizada Mohamed.

Horóscopo Mizada Mohamed HOY 20 de agosto

El consejo para este miércoles 20 de agosto, antes de revelarte el horóscopo del día, es que te dejes fluir y llevar las cosas con calma para que poco a poco vayas notando los cambios que has estado deseando. ¡Prepárate para lo que se viene!

¡Prepárate para alcazar el éxito! (Foto: Gemini IA)

Por último, recuerda que si no ves concretarse nada este miércoles, ten paciencia, pues solo es el inicio de todo lo que está por ocurrir en tu vida; de hecho, las predicciones de Mizada adelantan que hoy inicia ese portal de sorpresas, aunque será del 20 al 22 de agosto cuando muchos las vean concretarse por completo.

Aries

Este miércoles 20 de agoto los astros no dejarán de traerte grandes sorpresas, especialmente en la resolución de problemas que veías estancados y sin respuesta alguna; esto te llenará de paz y tranquilidad.

A partir de hoy y hasta el próximo 22 de agosto llegarán a tu vida nuevas propuestas y proyectos laborales, sentimentales y sociales, pero todos ello están encaminados a tu crecimiento y por lo tanto, todo lo que llega es para que te reencuentres contigo mismo.

Leo

Las sorpresas para Leo llegan en forma de recompensa ante todo lo que han estado piendo, así que reflexiona a profundidad qué es lo que quieres, sueñas y anhelas tener; este día es perfecto para comenzar a planear y con las enseñanzas del pasado Mercurio Retrógrado te encontrarás con los caminos que has estado buscando.

Escorpión

No has quitado el dedo del renglón y esto te está llevando al crecimiento; la energía de este 20 de agosto, según Mizada Mohamed, te permitirá cosechar y hacer todo lo que deseas. Uno de los puntos a tu favor es que la abundancia llegará a tu vida y no dejarás de compartirla con las personas que te rodean, ¡acepta tu bondad!

Sagitario

Llevas un año sintiendo cambios y evoluciones y este miércoles los astros quieren hacerte saber que las buenas noticias llegarán a tu vida. De acuerdo con Mizada Mohamed, verás que un deseo se te materializará y esto tras mucha manifestación; hoy por fin verás que el universo te lo concede.

Si bien no todos los Sagitarios lo verán materializarse hoy, muchos lo harán en un periodo del 20 al 22 de agosto, así que prepárate para la llegada de muchas cosas nuevas y deseos que han estado pidiendo desde hace ya un tiempo. Tus sentimientos tabién llegarán como un regalo del universo.