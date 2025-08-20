¿Cuál es el precio del chile en nogada en La Fonda del Recuerdo en el Centro Histórico de la CDMX?

En pleno corazón de la Ciudad de México, se encuentra un restaurante con más de seis décadas de historia que combina la cocina veracruzana tradicional con toque contemporáneo, La Fonda del Recuerdo. Y como cada año, uno de sus platillos más tradicionales ha llegado, el famoso chile en nogada, aquí te decimos el precio y todo lo que tienes que saber antes de ir a probarlo.

La Fonda del Recuerdo fue fundada en 1956 por Pedro Lara, nació como una modesta fonda de apenas 12 mesitas, y hoy conserva su esencia como uno de los refugios más queridos para saborear sabores auténticos de la costa jarocha. Bajo la firma culinaria del chef Leobardo 'Bardo' Lara, hijo del fundador, el restaurante continúa su legado con propuestas genuinas que reflejan su pasión por la alta cocina.

En este rincón del Centro Histórico, el chile en nogada de La Fonda del Recuerdo no es solo un platillo, es una experiencia que brota de la memoria familiar, la tradición y la experiencia del chef Bardo Lara. Cada platillo ofrece un equilibrio entre tradición, innovación y sentimiento, perfecto para quienes buscan saborear México en profundidad, pero también cuentan con amplio menú lleno de de delicias.

Chile en nogada en La Fonda del Recuerdo: temporada y precio

La temporada de chile en nogada ya se vive en La Fonda del Recuerdo. Esta joya tricolor que combina el verde, blanco y rojo, no solo representa sabores, sino identidad y memoria. La versión de este año, elaborada por el chef Bardo Lara, ofrece una experiencia sensorial única y el precio de este manjar es de 450 pesos.

El chile en nogada de La Fonda del Recuerdo tiene un toque único y fresco que combina trozos de sandía que aportan una inesperada pero deliciosa experiencia en cada bocado. El costo por este manjar patrio en refleja compromiso, identidad culinaria y refinamiento sin olvidar la accesibilidad.

Recomendaciones imperdibles del menú

Además del icónico chile en nogada, no te pierdas algunas de estas delicias que reivindican la cocina veracruzana como la sorpresa Veracruzana, un delicioso chile poblano relleno de jaiba, capeado, acompañado de arroz y tamal de frijol con requesón. Un mole jarocho acompañado con plátano macho, guayaba, pera y melocotón con pollo o costilla de cerdo.

¿Dónde se ubica La Fonda del Recuerdo?

Dirección: Calle Río Lerma 170, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México