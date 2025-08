Qué frases usan las personas más egocéntricas, según la psicología

El término “egocéntrico” se ha vuelto común en conversaciones cotidianas y publicaciones en redes sociales, especialmente para describir a quienes tienden a llevar siempre la atención hacia sus propias ideas, necesidades o emociones. Si bien es totalmente válido —e incluso saludable— valorarse y defender los propios intereses, los especialistas advierten que una actitud egocéntrica sostenida puede generar distancia con los demás.

Personas egocéntricas. Fuente: Archivo

“La egolatría no debe confundirse con tener seguridad en uno mismo o ser consciente de quién eres”, explica la Dra. Sanam Hafeez, neuropsicóloga y directora de Comprehend the Mind. Según ella, este tipo de comportamiento impide ponerse en el lugar del otro, escuchar activamente o interesarse genuinamente por lo que siente la otra persona. La doctora señala que el egocentrismo a menudo surge como una respuesta a miedos o inseguridades personales, lo cual puede dificultar que la persona se dé cuenta de su actitud. “Una mentalidad centrada únicamente en uno mismo bloquea la capacidad de mirar hacia afuera y reflexionar sobre cómo impacta a los demás”, afirma.

Personas egocéntricas. Fuente: Archivo

5 FRASES USAN LAS PERSONAS EGOCÉNTRICAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

1. “Eso no me sirve, así que no se puede hacer”: Aunque puede parecer una simple objeción, esta frase tiene implicaciones importantes.

“No hay nada de malo en expresar que algo no te conviene, pero asumir que el grupo debe adaptarse por completo a tu disponibilidad es problemático, salvo que el evento sea específicamente para ti”, señala la Dra. Brandy Smith, psicóloga en Thriveworks. Por ejemplo, negarte a que tus compañeros de trabajo salgan a una reunión social solo porque tú tienes otro compromiso no es justo ni considerado.

2. “Sé lo que sientes, a mí me pasó algo parecido…” Esta frase suele usarse con la intención de empatizar, pero puede tener el efecto contrario.

“El problema es que desvía la conversación hacia la experiencia propia, dejando de lado las emociones del otro”, advierte el Dr. Ernesto Lira de la Rosa, psicólogo y portavoz de la Fundación para la Investigación de la Esperanza en la Depresión. Según él, muchas personas usan esta frase para evitar el malestar que sienten al ver sufrir a alguien, sin darse cuenta de que están minimizando o desplazando el foco.

3. “Ya no hablemos de ti. ¡Escucha lo que me pasó a mí!”: Aunque pueda parecer una broma, esta frase suele molestar más de lo que parece.

“Refleja una dinámica unilateral en las conversaciones”, afirma la Dra. Brittany McGeehan, psicóloga clínica. “Incluso cuando se dice con humor, muestra una tendencia constante a llevar la charla hacia uno mismo, dejando poco espacio para la reciprocidad emocional”.

4. “No hice nada para merecer eso”: Puede que en algunos casos tengas razón, pero repetir esta frase con frecuencia puede ser señal de falta de autocrítica.

“Es un ejemplo clásico de egocentrismo cuando alguien no reconoce su posible rol en un conflicto o situación incómoda”, sostiene la Dra. Smith. Por ejemplo, si llegas tarde a un encuentro y luego te molestas porque la otra persona ya no puede quedarse, estás ignorando tu responsabilidad en lo ocurrido.

5. “No entiendo por qué eso te afecta tanto”: Este tipo de comentario puede ser más dañino de lo que parece.

“En lugar de mostrar interés o hacer preguntas para comprender mejor, esta frase transmite juicio y desinterés”, comenta la Dra. McGeehan. “No hay intención de empatizar ni de profundizar en la perspectiva del otro, lo que genera un cierre emocional en la conversación”.

SIGUE LEYENDO:

Esta es la cualidad que comparten las personas con un alto coeficiente intelectual, según la psicología

Qué color prefieren las personas más bondadosas, según la psicología