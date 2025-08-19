Verdad o mito: ¿Comer picante causa úlcera estomacal?

Comer alimentos con una buena carga de picante puede provocar gravísimas enfermedades gastrointestinales tales como úlceras estomacales, al menos es lo que el conocimiento popular; sin embargo, un experto con formación en las universidades de Harvard y Stanford habló sobre el tema para aclarar si es una realidad o solo se trata de un mito.

El doctor y gastroenterólogo Saurabh Sethi publicó un video en sus redes sociales respondiendo una pregunta constante que le hacen sus seguidores sobre la desmitificación y verdad de que la comida picosa es bastante dañina para los comensales, los cuales están acostumbrados a incluir el picante a casi todos los alimentos.

Saurabh Sethi, egresado del Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS, por sus siglas en inglés), en Harvard y en Stanford, quien radica en California, Estados Unidos, detalló cuáles son los factores que realmente deben investigarse sobre las causas que contribuyen a los males estomacales.

¿Comer picante causa úlcera estomacal?

El doctor Saurabh Sethi fue claro al dar sus argumentos sobre las causas que provoca el consumo de comida con altas dosis de picante, y lo que sí confirmó fue que los alimentos picosos sí pueden agravar cierto tipos de los síntomas del reflujo ácido:

“La respuesta es no, la comida picante no causa úlceras”: El doctor Saurabh Sethi.

La comida picante puede provocar otros males a la salud. Foto: Freepik

En ese sentido, el gastroenterólogo Sethi aseguró que los alimentos picantes recrudecen los síntomas del reflujo ácido; pero el galeno enfatizó que lo picoso provoca una lesión en el estómago o el duodeno, males que se agudizan con la infección causada por la bacteria Helicobacter pylori y el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno o naproxeno.

Asimismo, Saurabh Sethi aclaró que una herida causada en la mucosa gástrica o duodenal se produce por otras causas por lo que requiere de un enfoque distinto al reflujo gástrico que provoca comer alimentos con picantes.

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago y causa acidez estomacal. A menudo se le llama ERGE para abreviar, indicó y agregó:

“Esta reacción se conoce como reflujo ácido y puede irritar la mucosa del esófago. Muchas personas tienen reflujo ácido de vez en cuando. Sin embargo, cuando esto se repite en el tiempo, puede causar enfermedad por reflujo gastroesofágico”, precisó el portal especializado.

¿Comer picante da más longevidad?

A lo anterior se suma un estudio liderado por el médico Lu Qi, de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, donde se reveló que las personas que comen alimentos con picante casi todos los días tienen un 14 por ciento más de probabilidades de vivir más que aquellas que los ingieren menos de una vez por semana.

Los síntomas del reflujo ácido es asociada al consumo de picante. Foto: Freepik

Para el estudio, Lu Qi, profesor asociado del Departamento de Nutrición de Harvard T.H. Chan y de la Channing Division of Network Medicine del Brigham and Women’s Hospital, indicó que analizó a 487,375 adultos chinos de entre 30 y 79 años de edad, cuyos datos sobre su salud y dieta fueron recolectados entre 2004 y 2008.

Durante el análisis a los sujetos de prueba, los investigadores observaron que el consumo de picante de manera habitual se asoció con una menor mortalidad con un menor riesgo de fallecer por cáncer o por enfermedades cardíacas y respiratorias, precisaron.

Sin embargo, la mayoría de las personas tiene el mito arraigado de que la comida picante causa las úlceras gástricas, pero solo pueden provocar ardor o dolor de estómago. Asimismo hay personas que deben evitar comer varios alimentos picante para evitar sufrir el reflujo ácido o ERGE y la acidez estomacal.