¿Qué tan saludables son las quesadillas de huitlacoche y de flor de calabaza?

Las quesadillas de huitlacoche y de flor de calabaza no solo son una delicia tradicional mexicana, sino también una opción bastante saludable dentro de la gastronomía nacional, siempre y cuando se preparen con moderación y de forma equilibrada. Lo mejor es evitar el queso y el aceite.

Quesadillas de huitlacoche: nutritivas y funcionales

El huitlacoche, conocido también como "el oro negro del maíz", es un hongo que crece en las mazorcas y que ha sido valorado por siglos en la cocina mexicana. Nutricionalmente, es una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, aminoácidos esenciales y antioxidantes. También contiene compuestos bioactivos que pueden tener efectos antiinflamatorios y protectores del sistema inmune.

Una quesadilla de huitlacoche aporta nutrientes importantes, como hierro, fósforo, vitaminas del complejo B (especialmente niacina y riboflavina) y compuestos fenólicos. Esto la convierte en una opción saludable, especialmente si se prepara con tortilla de maíz, que es más rica en fibra y calcio que la de harina.

El huitlacoche, conocido también como "el oro negro del maíz", es un hongo que crece en las mazorcas. Créditos: Los Muertos Crew

Quesadillas de flor de calabaza: ligeras y ricas en fibra

Por su parte, la flor de calabaza es muy baja en calorías y grasa, pero rica en agua, fibra, vitamina C y betacarotenos, lo que la hace ideal para personas que buscan una dieta ligera y rica en antioxidantes. También aporta calcio, potasio y magnesio, minerales esenciales para la salud ósea y cardiovascular.

Cuando se prepara una quesadilla de flor de calabaza sin exceso de grasa, y con ingredientes naturales como cebolla, epazote y queso fresco en moderación, se convierte en una comida muy completa, saciante y fácil de digerir.

Una mujer prepara unas quesadillas de Flor de Calabaza. Créditos: Pinterest

¿Cómo hacerlas más saludables?

El valor nutricional de estas quesadillas puede verse afectado por la forma en cómo las cocinas y los ingredientes adicionales, que agregas antes y después de que llegue a tu plato. Freirlas con poco aceite o al comal, usar queso bajo en grasa, y elegir tortillas de maíz nixtamalizado mejora significativamente su perfil saludable. Evitar freírlas o usar quesos muy grasos también es clave para nuestra salud, así como para evitar subir de peso.