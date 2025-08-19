Qué sucede en México si quieres ponerle el nombre de un auto a tu hijo, según el registro civil

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes —y difíciles— para cualquier madre o padre. Es un nombre que acompañará a la persona toda su vida, por lo que muchos lo piensan con especial cuidado, buscando que sea único, significativo y, por qué no, original.

Qué sucede si quieres ponerle el nombre de un auto a tu hijo. Fuente: Archivo

En esta búsqueda, no es raro que algunos padres se inspiren en la música, el cine, la literatura o incluso el deporte. Celebridades, personajes ficticios y artistas icónicos suelen ser fuentes de inspiración para nombrar a los hijos. Y en los últimos años, algunas personas incluso han volteado a ver el mundo automotriz en busca de ideas.

¿QUE SUCEDE EN MÉXICO SI QUERES PONERLE EL NOMBRE DE UN AUTO A TU HIJO?

¿Qué pasa si alguien quiere llamar a su hijo como una marca de auto? Nombres como Ford, Bentley o McLaren —que originalmente provienen de los apellidos de sus fundadores— pueden sonar inusuales, pero técnicamente no son inventados ni necesariamente absurdos. Para algunos, pueden representar velocidad, lujo o poder, lo que los hace atractivos como nombres propios.

Existe una creencia generalizada de que en México está prohibido ponerle a un hijo un nombre extraño, raro o relacionado con una marca, pero la realidad es que la ley no impide expresamente a los padres usar el nombre que deseen. No hay un catálogo oficial de nombres prohibidos a nivel nacional, por lo que, en principio, se puede registrar a un niño con el nombre de un automóvil sin mayores complicaciones legales.

Sin embargo, el juez del Registro Civil sí tiene la facultad de advertir o sugerir a los padres reconsiderar si eligen un nombre considerado “inadecuado”, “poco común” o que pueda generar burlas o discriminación en el futuro. Aunque no puede prohibirlo directamente, sí puede hacer una recomendación para proteger el interés superior del menor. En la práctica, esto significa que si quieres llamar a tu hijo Ferrari, es probable que el juez te pregunte si estás seguro… pero no podrá impedirlo.

Específicamente, el Artículo 58 del Código Civil de la CDMX menciona lo siguiente:

“El juez del registro civil, exhortará a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla.”

